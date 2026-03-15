15 березня евакуаційні групи ДСНС "Фенікс" працювали у прикордонних населених пунктах Сумського та Шосткинського районів. Вдалося евакуювати трьох цивільних.

Про це повідомили у ДСНС Сумської області.

За день вдалося вивезти трьох жінок з прикордонних громад. На бронетранспорті евакуювали літню жінку зі Зноб-Новгородської громади та двох мешканок Білопільської громади.

Всіх евакуйованих доставили у безпечне місце та надали необхідну допомогу.

Рятувальники наголошують, що такі заходи проводяться для забезпечення безпеки мешканців прикордонних районів.