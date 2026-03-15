ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони знищили російські РЛС "Противник" і "Пароль" та пускову установку ЗРК "Тріумф"

У результаті ураження 10 березня радіолокаційного комплексу "Валдай" підтверджено значне пошкодження.

Сили оборони знищили російські РЛС "Противник" і "Пароль" та пускову установку ЗРК "Тріумф"
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

У рамках зниження можливостей російської ППО у ніч на 15 березня підрозділи Сил оборони України уразили радіолокаційні станції 59Н6-Е "Противник" та 73Е6 "Пароль" у районі Лібкнехтівки у тичасово окупованому українському Криму.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Також зафіксовано ураження пускової установки зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф" поблизу Дальнього на ТОТ Криму.

Масштаби завданих збитків уточнюються.

Також у Генштабі підтвердили значне пошкодження ворожого радіолокаційного комплексу "Валдай" в результаті ураження 10 березня у районі Приморського на ТОТ Криму.

"Системне ураження засобів протиповітряної оборони противника суттєво знижує його спроможності щодо контролю повітряного простору та прикриття інших військових об’єктів", – наголошують у Генштабі.

