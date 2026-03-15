Сили оборони знищили російські РЛС "Противник" і "Пароль" та пускову установку ЗРК "Тріумф"

У рамках зниження можливостей російської ППО у ніч на 15 березня підрозділи Сил оборони України уразили радіолокаційні станції 59Н6-Е "Противник" та 73Е6 "Пароль" у районі Лібкнехтівки у тичасово окупованому українському Криму.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Також зафіксовано ураження пускової установки зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф" поблизу Дальнього на ТОТ Криму.
Масштаби завданих збитків уточнюються.
Також у Генштабі підтвердили значне пошкодження ворожого радіолокаційного комплексу "Валдай" в результаті ураження 10 березня у районі Приморського на ТОТ Криму.
"Системне ураження засобів протиповітряної оборони противника суттєво знижує його спроможності щодо контролю повітряного простору та прикриття інших військових об’єктів", – наголошують у Генштабі.
- Учора Сили оборони України уразили пускову ворожу установку ОТРК "Іскандер", РЛС "Небо-У", РЛС С-300 в т.о. Криму та командно-спостережні пункти противника на ТОТ Донеччини.