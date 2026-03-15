ГоловнаСуспільствоВійна

​Росіяни 20 разів атакували Дніпропетровщину впродовж дня, є загибла і поранені (оновлено)

Під ударом була Нікопольщина, а також Марганецька і Покровська громади.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж дня ворог 20 разів атакував п'ять районів Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбами. 

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Він розповів, що в Дніпрі поранено 73-річного чоловіка, його госпіталізували. Лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості. 

Під ударом також була і Нікопольщина – Нікополь, Марганецька і Покровська громади. Там пошкоджені понад 10 багатоквартирних і приватних будинків, господарські споруди, інфраструктура, автівки. 56-річну жінку, постраждалу через атаку, госпіталізували. 30-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.

У Покровській громаді Синельниківського району понівечені 6 осель. Поранена 66-річна жінка. Її ушпиталили. 

У П'ятихатках Кам'янського району виникла пожежа на території транспортного підприємства. 

У Павлоградському районі під ударом була Троїцький громада. Зайнялися приватні будинки, господарська споруда та автівка.

Оновлено. Унаслідок російських ударів загинула 87-річна жінка загинула, а 42-річний чоловік дістав поранень, уточнив  пізніше Ганжа.

"Трагедія сталася через ворожий удар у Троїцькій громаді Павлоградського району. Там зруйновані дві оселі, ще з десяток – понівечені. З-під завалів одного зі зруйнованих приватних будинків рятувальники дістали тіло загиблої жінки", - написав він у Telegram. 

У Дубовиківській громаді Синельниківського району поранений водій, який розвозив хліб. Зараз чоловіку надають допомогу у місцевій лікарні.  

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies