Військові: ворог намагається повністю захопити Гришине на Покровському напрямку

Російські війська готуються до активізації наступу на Покровському напрямку.

Російська армія намагається встановити повний контроль над селом Гришине поблизу Покровська у Донецькій області. Підрозділи Сил оборони продовжують стримувати натиск ворога.

Про це повідомляє Угруповання військ "Схід".

Найскладнішою залишається ситуація в районі Покровсько-Мирноградської агломерації.

За даними військових, російські війська готуються до активізації наступу, накопичуючи резерви та збільшуючи кількість авіаударів і застосування інших вогневих засобів. Основна мета противника – повністю захопити Покровськ і Мирноград.

Підрозділи Сил оборони України утримують позиції на північних околицях цих міст. Також окупанти намагаються взяти під повний контроль населений пункт Гришине, однак українські військові утримують визначені рубежі та проводять активні пошуково-ударні дії, зриваючи спроби ворога просунутися.

Українські підрозділи активно застосовують безпілотники у північно-західній частині Покровська. Саме цю ділянку противник намагається використати як плацдарм для накопичення сил перед подальшим просуванням у напрямку Гришиного.

Для протидії наступальним планам ворога українські військові посилили аеророзвідку, проводять додаткове мінування можливих маршрутів просування противника та блокують його логістику. Активно працюють дронові підрозділи, артилерія та авіація.

За минулу добу у зоні відповідальності угруповання військ «Схід» російські окупаційні війська зазнали значних втрат – 272 військовослужбовці. Також українські захисники знищили 2086 безпілотників різних типів, а також 37 одиниць іншого озброєння та техніки.

Крім того, українські сили системно знищують інфраструктуру управління безпілотниками противника – за добу було уражено 37 пунктів управління російських БпЛА.