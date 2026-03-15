Унаслідок атаки росіян на Запорізький район є поранені

Унаслідок атаки росіян на Запорізький район поранили дві людини.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Росіяни fpv-дроном ударили по селі Розумівка.
Вибуховою хвилею та уламками пошкоджений паркан приватного будинку. Поранені 73-річна жінка та 36-річний чоловік.
Їм надана уся необхідна медична допомога.
- Унаслідок вчорашньої ворожої атаки на Запоріжжя загинули двоє людей. Ще 21 людина отримала травми різного ступеня тяжкості, серед них – двоє дітей. Аварійно-рятувальні роботи завершено.