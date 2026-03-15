Унаслідок атаки росіян на Запорізький район є поранені

Вибуховою хвилею та уламками пошкоджений паркан приватного будинку. Поранені 73-річна жінка та 36-річний чоловік.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Унаслідок атаки росіян на Запорізький район поранили дві людини.

