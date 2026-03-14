Росіяни атакували керованими авіабомбами Запоріжжя, загинула одна людина.

Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Також через обстріли пошкоджений багатоквартирний будинок, виникла пожежа. За оновленою інформацією, поранені 13 осіб.



"Троє чоловіків та вісім жінок дістали поранень, серед них 17-річний підліток. Дві людини перебували під завалами. Їх уже деблокували. На місці удару виникла пожежа. Вогонь рятувальники уже приборкали. Пошкоджені 12 багаповерхових та 12 приватних будинків, а також обʼєкт інфраструктури та автівки", - розповів очільник області.

Раніше керівник ОВА попереджав жителів регіону про зарозу КАБів.

Фото: ОВА наслідки російського обстрілу Запоріжжя 14 березня 2026 року