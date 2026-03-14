Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Довічне позбавлення волі присудили мешканці Херсона за державну зраду
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
ГоловнаСуспільствоВійна

На Сумщині російський дрон атакував пасажирський поїзд

Людей евакуювали.

На Сумщині російський дрон атакував пасажирський поїзд
обстріл поїзда на Сумщині 14 березня 2026 року
Фото: прокуратура Сумщини

14 березня російські окупанти завдали удару безпілотником по приміському пасажирському поїзду сполученням «Смородине — Ворожба», передає «Суспільне».

Інцидент стався неподалік села Новоселиця Верхньосироватської громади.

Дрон влучив у штовхач (локомотив) потягу. Інформація про потерпілих не надходила. Усіх пасажирів оперативно евакуювали в безпечне місце. Правоохоронці документують наслідки чергового воєнного злочину РФ проти цивільної інфраструктури.

Зранку того ж дня російський ударний безпілотник вибухнув в одному з приватних секторів Ковпаківського району Сум. Вибухова хвиля повибивала вікна в оселях, зруйнувала дахи, також спалахнула пожежа.

  • Минулої доби російська армія завдала 80 обстрілів по 35 населених пунктах Сумської області. Унаслідок ворожих атак троє поранених цивільних.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies