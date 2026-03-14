На Сумщині російський дрон атакував пасажирський поїзд

обстріл поїзда на Сумщині 14 березня 2026 року

14 березня російські окупанти завдали удару безпілотником по приміському пасажирському поїзду сполученням «Смородине — Ворожба», передає «Суспільне».

Інцидент стався неподалік села Новоселиця Верхньосироватської громади.

Дрон влучив у штовхач (локомотив) потягу. Інформація про потерпілих не надходила. Усіх пасажирів оперативно евакуювали в безпечне місце. Правоохоронці документують наслідки чергового воєнного злочину РФ проти цивільної інфраструктури.

Зранку того ж дня російський ударний безпілотник вибухнув в одному з приватних секторів Ковпаківського району Сум. Вибухова хвиля повибивала вікна в оселях, зруйнувала дахи, також спалахнула пожежа.