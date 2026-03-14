МЗС Молдови засудило вторгнення російського дрона у повітряних простір країни.
У ніч проти 14 березня у повітряному просторі Молдови помітили дрон, цю інформацію підтвердила Служба авіаційних операцій міноборони.
За даними молдавської та української влади, дрон пролетів на сході Молдови у напрямку сіл Українка (Молдова) та Новосілка (Україна) та зник з радарів. Безпілотник зник у Чимишлійському районі, біля села Троїцьке.
МЗС Молдови прокоментувало цю інформацію. У відомстві назвали це «порушенням суверенітету Молдови та загрозою національній безпеці».
«Молдова рішуче засуджує подібне, як і агресивну війну, розв'язану Росією проти України, яка несе лише втрати та руйнування, безпосередньо погрожуючи регіональній безпеці та безпеці громадян Молдови», - заявили в МЗС, додавши, що уважно стежать за розвитком ситуації та координують дії з профільними службами.
- У ніч на 14 березня Росія завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет наземного та морського базування.