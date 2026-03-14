Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Довічне позбавлення волі присудили мешканці Херсона за державну зраду
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Генштаб підтвердив ураження Силами оборони НПЗ “Афіпський” та інфраструктури порту “Кавказ”

Обидва підприємства задіяні в забезпеченні російської армії.

Фото: Генштаб ЗСУ

У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження нафтопереробного заводу “Афіпський” та інфраструктури порту “Кавказ” у Краснодарському краї РФ.

"У рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора в ніч на 14 березня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по об’єктах військової та логістичної інфраструктури противника на території рф.

"Зокрема, уражено нафтопереробний завод “Афипский” у населеному пункті Афіпський (Краснодарський край, рф). Річний обсяг його переробки становить 6,25 млн тонн на рік, а це 2,1% від загального обсягу нафтопереробки рф", – кажуть у Генштабі.

Зафіксовано влучання по об’єкту з подальшою пожежею на території підприємства.

Також ЗСУ завдали ураження по інфраструктурі порту “Кавказ” у районі Чушки Краснодарського краю РФ. Зафіксовано пошкодження інфраструктури порту.

Обидва підприємства задіяні в забезпеченні російської армії. Масштаби завданих збитків уточнюються.

"Системне ураження військової інфраструктури, підприємств ВПК та об’єктів, задіяних у постачанні російської армії, триватиме до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України", – додають військові.

Читайте також
