Дрони атакували порт «Кавказ» і Афіпський НПЗ у Краснодарському краї РФ

У районі Афіпського НПЗ загорілися технічні установки, у порту «Кавказ» пошкоджено технічне судно.

Афіпський НПЗ
Фото: ASTRA

Ударні безпілотники атакували порт «Кавказ» у Темрюкському районі Краснодарського краю РФ, де розташований також Афіпський НПЗ. 

Про це повідомляє телеграм-канали ASTRA та КіберБорошно.

Пожежу в районі підприємства зафіксував супутниковий сервіс моніторингу NASA FIRMS, який відстежує температурні аномалії майже в режимі реального часу. На інтерактивній карті системи з’явилася позначка займання поблизу Афіпського НПЗ.

Раніше про пожежу повідомив Оперативний штаб Краснодарського краю. За їхньою версією, займання сталося нібито через «падіння уламків безпілотників», унаслідок чого загорілися технічні установки.

Як зазначає Телеграм-канал Кіберборошно, відомо про загорання однієї з колон установки, а також витік газу із супутньої естакади. Ця установка є ключовим вузлом НПЗ, з якого розпочинається технологічний процес переробки нафти.

Також повідомлялося про наслідки атаки безпілотників у районі порту «Кавказ». За даними російських джерел, через падіння уламків було пошкоджено технічне судно, а на причальному комплексі виникло локальне займання, яке, за їхніми словами, оперативно ліквідували.

Порт «Кавказ» є одним із найбільших портів Росії: за вантажообігом він посідає п’яте місце в країні та друге у Чорноморсько-Азовському басейні після Новоросійська.

Нафтобаза в порту відіграє важливу роль у постачанні палива на окуповані Росією території України — до Криму, а також в окремі райони Херсонської, Запорізької та Донецької областей.

