Суспільство / Війна

На Херсонщині унаслідок російської агресії є загиблі та поранені

Окупанти знову атакували соціальну інфраструктуру Херсонської області.

Ліквідація наслідків російської атаки
Фото: ДСНС

Упродовж минулої доби російські окупанти продовжували атакувати населені пункти Херсонщини з різних видів озброєєня. Унаслідок атак загинула людина, ще семеро постраждали.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували 32 населені пункти: Антонівка, Благовіщенське, Придніпровське, Садове, Дар'ївка, Іванівка, Новотягинка, Токарівка, Федорівка, Білозерка, Дніпровське, Кізомис, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Берислав, Томарине, Урожайне, Новорайськ, Степне, Золота Балка, Михайлівка, Українка, Дудчани, Нова Кам'янка, Борозенське, Кучерське, Тягинка, Львове, Одрадокам'янка, Осокорівка, Веселе та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 16 приватних будинків.

Також окупанти понівечили адмінбудівлю, заклад громадського харчування, вежу мобільного зв'язку, господарчу споруду, автівку "швидкої" та приватні автомобілі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 7 –  дістали поранення.

