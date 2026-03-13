На вихідних в Україні буде тепло та без опадів, температура місцями до +17°

На високогір'ях Закарпатської та Івано-Франківської областей попереджають про сніголавинну небезпеку.

На вихідних 14-16 березня в Україні буде тепло та без опадів. Проте вдень 16 березня на сході та південному сході країни очікується невеликий дощ.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Температура повітря вночі від 3° тепла до 2° морозу; вдень 8-13° тепла, на заході країни до 17°.

На Київщині та в Києві малохмарно та без опадів.Температура по області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 8-13° тепла; у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 11-13° тепла.

В гірський областях є попередження про сніголавинну небезпеку.

Через відлигу, 13-16 березня на високогір'ї східної частини Закарпатської області, а 13-15 березня на високогір'ї Івано-Франківської області очiкується значна сніголавинна небезпека - 3 рівень.