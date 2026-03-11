Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
У четвер в Україні очікується ясна та тепла погода, вдень прогріється до +17°

Через відлигу на вершинах Закарпатської області оголосили сніголавинну небезпеку.

У четвер в Україні очікується ясна та тепла погода, вдень прогріється до +17°
Прогноз погоди на 12 березня
Фото: Український гідрометцентр

По всій території України 12 березня буде тепла та ясна погода, без опадів.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

 Вітер південний, південно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с. 

Температура повітря вночі +3..- 2°, вдень прогріється до +12..+17°.В Карпатах та на узбережжі морів дещо прохолодніше 8-13°.

"На Київщині та в Києві малохмарно, без опадів.Вітер південний, 5-10 м/с. Температура по області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 12-17° тепла; у Києві вночі 0-2° тепла, вдень близько 15°", - йдеться в повідомленні.

Також Гідрометцентр попереджає про сніголавинну небезпеку через відлигу.

Як йдеться в повідомленні, 11-12 березня, у зв’язку з відлигою, на високогір'ї східної частини Закарпатської області очiкується значна сніголавинна небезпека - 3 рівень

