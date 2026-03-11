У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Керівник Центру протидії дезінформації: Росіяни активно шпигують у країнах Балтії

Вони збирають інформацію про критичну інфраструктуру, логістичні маршрути, прикордонні процедури та персонал на стратегічних об’єктах.

Литва модернізує системи електронного спостереження на кордоні з Росією
Фото: D. Umbrasas / LRT

У балтійських країнах активно шпигують росіяни.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

За його словами, на естонському пункті перетину кордону з Росію працює компанія, власником якої є росіяни. Вона найняла охоронцем агента ФСБ. 

«За повідомленнями ЗМІ, мова про компанію Railservis OÜ, якій поліція та прикордонна служба Естонії довірили управління чергою на пункті пропуску Койдула на кордоні з РФ. Охоронець компанії виявився агентом ФСБ, який передавав російській спецслужбі інформацію, включно з даними про працівників», - зазначив Коваленко.

Він додав, що попри попередження естонської контррозвідки Railservis OÜ взяла на роботу людей із подвійним громадянством - Естонії та Росії, які брали хабарі. 

Кінцевими бенефіціарами Railservis OÜ є естонський бізнесмен Олексій Чулєц та його партнер російський підприємець Сергій Пастерс. 

«Вони мають тісні контакти з нафтовою та вугільною промисловістю Росії та Білорусі. Естонські ЗМІ повідомляють, що ці бізнесмени задіяні у оборудках російського «тіньового флоту», який використовується для торгівлі нафтою і проти якого ЄС активно бореться санкціями», - повідомив керівник ЦПД.

Коваленко також заявив, що російські спецслужби значно активізували розвідувальну діяльність у європейських країнах, зокрема, в державах, що межують з РФ. 

«Однією з цілей цієї роботи є збір інформації про критичну інфраструктуру, логістичні маршрути, прикордонні процедури та персонал, який забезпечує функціонування стратегічних об’єктів. Отримані дані можуть використовуватися як для підготовки диверсій, так і для організації схем обходу санкцій. Глобально - Росія готується до потенційної агресії в Балтії, розбудовує власну мережу впливу», - наголосив Коваленко.

﻿
