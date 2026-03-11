Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни знову атакували дроном маршрутку в Херсоні (оновлено)

Наразі відомо про 10 постраждалих, серед яких 17-річний хлопець.

Росіяни знову атакували дроном маршрутку в Херсоні (оновлено)
Фото: Херсонська МВА

Російські військові атакували безпілотником маршрутне таксі в Херсоні. 

Про це повідомила міська військова адміністрація.

"Ворог продовжує свідомий терор цивільного населення Херсона. Російські окупанти дроном атакували маршрутне таксі в Дніпровському районі міста близько 12:00", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, до лікарні госпіталізовано чотирьох пасажирів маршрутки в різному стані тяжкості. Їм надається необхідна медична допомога. 

Пізніше Голова ОВА Олександр Прокудін уточнив, що наразі відомо про 10 постраждалих, серед яких 17-річний підліток.

"До лікарні доставили жінок віком 49, 64, 58, 37, 45 та 57 років, а також чоловіків 41, 48 та 60 років. Щонайменше одна постраждала перебуває у тяжкому стані. Підлітку «швидка» надала допомогу на місці", - написав він у Telegram.

Фото: Херсонська МВА

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies