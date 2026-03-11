Наразі відомо про 10 постраждалих, серед яких 17-річний хлопець.

Російські військові атакували безпілотником маршрутне таксі в Херсоні.

Про це повідомила міська військова адміністрація.

"Ворог продовжує свідомий терор цивільного населення Херсона. Російські окупанти дроном атакували маршрутне таксі в Дніпровському районі міста близько 12:00", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, до лікарні госпіталізовано чотирьох пасажирів маршрутки в різному стані тяжкості. Їм надається необхідна медична допомога.

Пізніше Голова ОВА Олександр Прокудін уточнив, що наразі відомо про 10 постраждалих, серед яких 17-річний підліток.

"До лікарні доставили жінок віком 49, 64, 58, 37, 45 та 57 років, а також чоловіків 41, 48 та 60 років. Щонайменше одна постраждала перебуває у тяжкому стані. Підлітку «швидка» надала допомогу на місці", - написав він у Telegram.