​Справу про вбивство Парубія скерували до суду, - генпрокурор

Справа про вбивство народного депутата та колишнього Голови Верховної Ради Андрія Парубія скерована до суду.
Про це повідомив у Telegram генеральний прокурор Руслан Кравченко.
"Завершено розслідування вбивства народного депутата України та колишнього Голови Верховної Ради України Андрія Парубія. Прокурори Львівської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 53-річного підозрюваного. Львів’янину загрожує довічне позбавлення волі", - написав він.
Чоловіку інкриміновано державну зраду, посягання на життя державного діяча, вчинене у зв’язку з його державною та громадською діяльністю, за попередньою змовою групою осіб, публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу з використанням ЗМІ, незаконне поводження зі зброєю за попередньою змовою групою осіб, а також глорифікацію агресії Росії (ч. 3 ст. 109; ч. 2 ст. 111; ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ст. 112; ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263; ч. 1, 3 ст. 436-2 КК України).
Вбивство Парубія
- Андрія Парубія вбили 30 серпня 2025 року у Львові неподалік будинку, де він жив. До політика наблизився чоловік, замаскований під кур’єра, та з кількох метрів здійснив вісім пострілів із пістолета. Парубій загинув на місці, а стрілок втік з місця злочину та намагався переховуватися, однак у ніч на 1 вересня його затримали у Хмельницькій області.
- Слідство встановило, що 53-річний львів’янин діяв як агент російських спецслужб. З 2024 року він передавав ворогу інформацію про підрозділи ЗСУ у Львові, а згодом запропонував кандидатуру Парубія як ціль для вбивства. За вказівками куратора він отримав пістолет "Макарова" з набоями, стежив за політиком та підготував втечу. Після злочину намагався знищити докази, однак зброю з глушником правоохоронці згодом виявили у лісі. Експертизи підтвердили його причетність до вбивства.