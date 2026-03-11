​Справу про вбивство Парубія скерували до суду, - генпрокурор

Справа про вбивство народного депутата та колишнього Голови Верховної Ради Андрія Парубія скерована до суду.

Про це повідомив у Telegram генеральний прокурор Руслан Кравченко.

"Завершено розслідування вбивства народного депутата України та колишнього Голови Верховної Ради України Андрія Парубія. Прокурори Львівської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 53-річного підозрюваного. Львів’янину загрожує довічне позбавлення волі", - написав він.

Чоловіку інкриміновано державну зраду, посягання на життя державного діяча, вчинене у зв’язку з його державною та громадською діяльністю, за попередньою змовою групою осіб, публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу з використанням ЗМІ, незаконне поводження зі зброєю за попередньою змовою групою осіб, а також глорифікацію агресії Росії (ч. 3 ст. 109; ч. 2 ст. 111; ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ст. 112; ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263; ч. 1, 3 ст. 436-2 КК України).

Вбивство Парубія