Вбивство Парубія: СБУ розшукала пістолет, підозрюваному додали статті за держзраду та вихваляння війни

Слідчі Служби безпеки зібрали нові беззаперечні докази на підозрюваного у вбивстві народного депутата України Андрія Парубія.

Про це йдеться у пресрелізі СБУ.

Як встановило розслідування, саме цей фігурант виконав замовлення російських спецслужбістів на ліквідацію нардепа. Для вчинення злочину кілер використав пістолет Макарова, який правоохоронці розшукали під час розслідування резонансного злочину.

Ця вогнепальна зброя з глушником знаходились у схованці, яку зловмисник облаштував після вбивства Парубія.

За результатами експертиз встановлено, що саме з цього пістолета було зроблено смертельний постріл у народного депутата. Також на зброї виявлено сліди ДНК кілера.

Крім цього, у ході слідчо-оперативних дій отримано відеозапис, на якому кілер облаштовує схрон з пістолетом у лісовій місцевості та “звітує” про це своєму кураторові з РФ. За попередніми даними, знайдену зброю у подальшому планували використати для вчинення інших замовних убивств на території України.

Зазначимо, після вбивства Парубія кілер намагався втекти за кордон, але був затриманий СБУ та Нацполіцією у Хмельницькій області, звідки планував нелегально потрапити до сусідньої країни.

В Офісі генпрокурора повідомили, що отримано нові докази, які свідчать про вчинення підозрюваним не лише умисного вбивства, а й низки тяжких злочинів проти основ національної безпеки України.

У зв’язку з цим дії підозрюваного додатково кваліфіковано:

за ч. 2 ст. 111 КК України – державна зрада;ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 КК України – виправдовування та глорифікація збройної агресії Росії.

Слідство встановило, що підозрюваний діяв на користь спецслужб російської федерації в умовах воєнного стану: передавав ворогу інформацію про розміщення та переміщення підрозділів Збройних Сил України; надавав розвідувальні матеріали для координації диверсійної діяльності.

Також задокументовано факти публічного виправдовування агресії РФ, глорифікації дій держави-агресора та заперечення факту війни, розпочатої у 2014 році.

Раніше підозрюваному вже було інкриміновано злочини за ч. 1 ст. 263 та ст. 112 КК України. Він тривалий час цілеспрямовано готувався до вбивства — збирав інформацію про маршрути та місця перебування народного депутата, отримав вогнепальну зброю від своїх кураторів РФ, і 30 серпня холоднокровно здійснив вісім пострілів у Андрія Парубія, унаслідок яких народний депутат загинув на місці.

Слідчі дії тривають. “Ми зосереджені на повному встановленні всіх обставин злочинів, а також на виявленні можливих співучасників і джерел координації дій підозрюваного”, – зазначили в ОГП.

Розслідування проводили співробітники СБУ у Львівській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.