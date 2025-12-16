КЖЕ вимагає розслідувати незаконне стеження за журналістами фігурантами "справи Міндіча"

Також вимагають провести парламентські слухання щодо посилення контролю за діяльністю силових органів у частині втручання в роботу медіа.

Комісія з журналістської етики (КЖЕ) засудила незаконне стеження за журналістами, збір інформації про їхнє приватне життя та будь-які інші спроби тиску фігурантами операції "Мідас". Також закликали розслідувати ці факти.

Як розповіли у КЖЕ, вчора, 15 грудня, голова парламентського Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин оприлюднив список журналістів і журналісток, які зазнавали незаконного стеження з боку фігурантів так званої "справи Міндіча", серед яких був і голова Комісії Андрій Куликов.

Раніше сам факт стеження (без оприлюднення імен) підтвердив керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов. За його словами, незаконно зібрані "профайли" містили адреси проживання, паспортні дані та іншу закриту інформацію, яку, ймовірно, отримували за сприяння представників правоохоронних органів.

Комісія з журналістської етики засудила практику незаконного стеження за журналістами, збір інформації про їхнє приватне життя та будь-які інші спроби тиску.

"Такі дії не лише відтворюють неприйнятні практики 1990-х і початку 2000-х років — вони несумісні з демократичними стандартами, суперечать Конституції України та міжнародним зобов’язанням держави, а також становлять пряму загрозу свободі слова й національній безпеці в умовах війни", – розповіли там.

Також попереджають, що порушення недоторканності приватного життя журналістів створює додаткові ризики, зокрема такі практики можуть бути використані російськими спецслужбами для дискредитації українських інституцій, посилення суспільної недовіри та поглиблення розколу між громадянами й державою, а зібрана незаконним шляхом інформація про журналістів може стати інструментом шантажу, вербування або створювати фізичну загрозу для репортерів, які працюють із темами оборони, безпеки та антикорупційних розслідувань.

Тому Комісія вимагає:

від правоохоронних органів — негайно та прозоро розслідувати факти порушення недоторканності приватного життя журналістів, оприлюднені у справі «Мідас», із публічним інформуванням про результати та притягненням винних до відповідальності;

від політичного керівництва держави — публічно підтвердити нульову толерантність до незаконних операцій проти журналістів і чітко зафіксувати, що будь-які дії щодо представників медіа можуть здійснюватися виключно в межах закону, під судовим контролем та з дотриманням міжнародних стандартів;

від Верховної Ради України — посилити парламентський контроль за діяльністю силових органів у частині втручання в роботу медіа, зокрема шляхом проведення парламентських слухань з цього питання.