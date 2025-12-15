З Німеччини в Україну екстрадували жінку, яка підозрюється у торгівлі дітьми під прикриттям сурогатного материнства

За дорученням Офісу Генерального прокурора прокурори Оболонської окружної прокуратури міста Києва забезпечили екстрадицію з Німеччини мешканки Харкова, яка є учасницею злочинної організації, причетної до торгівлі людьми під виглядом програм сурогатного материнства.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

Як встановило слідство, підозрювана працювала адміністраторкою медичної клініки та брала активну участь у вербуванні жінок, переважно з Харківської області. Потерпілих вводили в оману, переконуючи, що вони народжуватимуть дітей для подружніх пар, а їхня участь обмежиться лише виношуванням і пологами.

Насправді після народження дітей жінок змушували реєструвати новонароджених на своє ім’я та підписувати документи для вивезення дітей за кордон. У разі відмови на них чинили психологічний тиск, шантажували та погрожували виплатити лише частину обіцяної винагороди.

За даними правоохоронців, до складу злочинної організації входили 12 осіб — керівники та працівники медичних клінік у Києві й Харкові, менеджери, адміністратори та адвокат. Під прикриттям сурогатного материнства вони тривалий час продавали новонароджених дітей іноземцям, які проживали в країнах, де така практика заборонена законом.

Вартість так званих "послуг" для іноземних громадян становила від 50 до 70 тисяч євро за одну дитину. При цьому сурогатним матерям виплачували близько 12 тисяч євро.

У серпні 2023 року всім учасникам злочинної організації було повідомлено про підозру за фактами торгівлі людьми та участі у злочинній організації. Підозрювану та ще трьох її спільників оголосили в державний та міжнародний розшук.

Наразі екстрадовану фігурантку передали українським правоохоронним органам для подальшого розслідування та притягнення до кримінальної відповідальності.