Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Ексклюзив Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Відео"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
ГоловнаСвіт

Зеленський після перемовин зі США в Берліні зустрінеться з Мерцем

А на вечір запланована зустріч з лідерами Великої Британії, ЄС і НАТО. 

Зеленський після перемовин зі США в Берліні зустрінеться з Мерцем
Зеленський і Мерц
Фото: Офіс президента

Після продовження зустрічі з американською делегацією у Берліні президент Володимир Зеленський зустрінеться з федеральним президентом Німеччини Франком Вольтером Штайнмаєром. Початок перемовин заплановано на 13:00 за місцевим часом, повідомив журналістам речник глави держави Сергій Никифоров. 

Після цього Зеленський проведе зустріч з президентом Бундестагу Кльокнером. Потім він візьме участь у закритті німецько-українського економічного форуму.

На 17:15 за Берліном запланована зустріч Зеленського і канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Після цього, о 19 годині, президент України зустрінеться з лідерами країн ЄС, Великої Британії, ЄК, Євроради, НАТО.

Сьогодні в Берліні відбувається другий день перемовин у форматі Україна – США – Європа. Метою зустрічі є напрацювання мирного плану. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies