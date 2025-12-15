Зеленський після перемовин зі США в Берліні зустрінеться з Мерцем

А на вечір запланована зустріч з лідерами Великої Британії, ЄС і НАТО.

Після продовження зустрічі з американською делегацією у Берліні президент Володимир Зеленський зустрінеться з федеральним президентом Німеччини Франком Вольтером Штайнмаєром. Початок перемовин заплановано на 13:00 за місцевим часом, повідомив журналістам речник глави держави Сергій Никифоров.

Після цього Зеленський проведе зустріч з президентом Бундестагу Кльокнером. Потім він візьме участь у закритті німецько-українського економічного форуму.

На 17:15 за Берліном запланована зустріч Зеленського і канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Після цього, о 19 годині, президент України зустрінеться з лідерами країн ЄС, Великої Британії, ЄК, Євроради, НАТО.

Сьогодні в Берліні відбувається другий день перемовин у форматі Україна – США – Європа. Метою зустрічі є напрацювання мирного плану.