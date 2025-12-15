Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров'ї України
"Можливо, переможе Зеленський": Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
AFP: США продовжують вимагати від України вивести війська з Донбасу

Американська і українська делегації провели в Берліні дводенні консультації. 

AFP: США продовжують вимагати від України вивести війська з Донбасу
Зустріч делегацій США та України в Берліні
Фото: Офіс президента

За даними агентства AFP, США продовжують наполягати на тому, щоб Україна віддала Росії контроль над Донецькою і Луганською областями повністю. Такі дані агентства передає The Guardian

Співрозмовник агентства сказав, що Владімір Путін "хоче територій" і додав, що США поставили перед Україною вимогу виведення військ. Україна виступає проти цього.

"Трохи вражаюче, що американці зайняли російську позицію з цього питання", – прокоментував анонімний посадовець. 

За даними Institute of the Study of War, окупанти контролюють майже всю Луганську область і близько 80 % Донецької. На захоплення територій в Росії пішло понад 10 років. 

Вона вимагає створити на неокупованій частині "демілітаризовану зону". Штати називають це "вільною економічною зоною". При цьому нема гарантій, що в разі виведення армії України Росія не захопить цю територію або не встановить там свою владу під виглядом цивільних. 

Президент Володимир Зеленський казав, що, на його думку, питання того, чи буде вільна економічна зона, мають вирішувати громадяни України.

Нині в Берліні завершився другий раунд переговорів між Україною і США. Деталі домовленостей поки невідомі.

Україна виступає проти визнання російської юрисдикції над будь-якою своєю територією. 
