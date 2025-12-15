За даними агентства AFP, США продовжують наполягати на тому, щоб Україна віддала Росії контроль над Донецькою і Луганською областями повністю. Такі дані агентства передає The Guardian.

Співрозмовник агентства сказав, що Владімір Путін "хоче територій" і додав, що США поставили перед Україною вимогу виведення військ. Україна виступає проти цього.

"Трохи вражаюче, що американці зайняли російську позицію з цього питання", – прокоментував анонімний посадовець.

За даними Institute of the Study of War, окупанти контролюють майже всю Луганську область і близько 80 % Донецької. На захоплення територій в Росії пішло понад 10 років.

Вона вимагає створити на неокупованій частині "демілітаризовану зону". Штати називають це "вільною економічною зоною". При цьому нема гарантій, що в разі виведення армії України Росія не захопить цю територію або не встановить там свою владу під виглядом цивільних.

Президент Володимир Зеленський казав, що, на його думку, питання того, чи буде вільна економічна зона, мають вирішувати громадяни України.

Нині в Берліні завершився другий раунд переговорів між Україною і США. Деталі домовленостей поки невідомі.

Україна виступає проти визнання російської юрисдикції над будь-якою своєю територією.