Навроцький заявив, що Зеленський сприймає Польщу "як належне". Туск порадив йому не заважати, якщо не хоче допомогти

Польський президент Кароль Навроцький заявив, що його український колега Володимир Зеленський сприймає Польшу “як належне”. Про це він сказав у інтерв’ю WP, що було опубліковано нині вранці.

Кароль вважає, що Україні і Польщі бракує “партнерства”. Він сказав, що на майбутній зустрічі з українським президентом збирається підняти теми, важливі для Польщі.

“У мене таке відчуття, що президент Володимир Зеленський за останні кілька років звик сприймати Польщу як належне. Немає потреби ні про що з нами домовлятися, не потрібно розмовляти”, – сказав він.

Водночас Навроцький додав, що допомога Україні є незмінним пріоритетом Польщі.

"Наш інтерес полягає в підтримці країни, яка бореться з екзистенційним ворогом Польщі – Росією – і захищає цінності, які нам дорогі. Ми повинні підтримувати Україну, і ми це робимо. Водночас ми повинні – і я вірю, що мені це вдасться – забезпечити, щоб Україна ставилася до Польщі як до партнера. Конфлікт триває вже майже чотири роки, і в мене складається враження, що ми – поляки – часто не відчуваємо себе партнерами в цих стосунках", – сказав він.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск після цього опублікував допис у X із порадою президенту не втручатися, якщо той не хоче допомогти. Він зазначив, що зараз на кону стоять безпека Польщі і незалежність України.

Туск написав, що “міжнародна гра, яка розгортається сьогодні, має високі ставки”.

Кароль Навроцький не бере участі в перемовинах "коаліції охочих", спрямованих на досягнення миру в Україні. Участь у різних форматах брали Дональд Туск і міністр закордонних справ Радослав Сікорський.

На цю п’ятницю запланована перша зустріч Зеленського і Навроцького. Український президент казав, що готовий зустрітися з ним, якщо Польща озвучить конкретику стосовно дати.