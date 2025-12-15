Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Відео"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Ексклюзив Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ГоловнаСвіт

Навроцький заявив, що Зеленський сприймає Польщу "як належне". Туск порадив йому не заважати, якщо не хоче допомогти

Прем'єр-міністр Польщі нагадав Навроцькому, що зараз вирішується доля польської безпеки. 

Навроцький заявив, що Зеленський сприймає Польщу "як належне". Туск порадив йому не заважати, якщо не хоче допомогти
Президент Польщі Кароль Навроцький
Фото: EPA/UPG

Польський президент Кароль Навроцький заявив, що його український колега Володимир Зеленський сприймає Польшу “як належне”. Про це він сказав у інтерв’ю WP, що було опубліковано нині вранці.

Кароль вважає, що Україні і Польщі бракує “партнерства”. Він сказав, що на майбутній зустрічі з українським президентом збирається підняти теми, важливі для Польщі.

“У мене таке відчуття, що президент Володимир Зеленський за останні кілька років звик сприймати Польщу як належне. Немає потреби ні про що з нами домовлятися, не потрібно розмовляти”, – сказав він. 

Водночас Навроцький додав, що допомога Україні є незмінним пріоритетом Польщі.

"Наш інтерес полягає в підтримці країни, яка бореться з екзистенційним ворогом Польщі – Росією – і захищає цінності, які нам дорогі. Ми повинні підтримувати Україну, і ми це робимо. Водночас ми повинні – і я вірю, що мені це вдасться – забезпечити, щоб Україна ставилася до Польщі як до партнера. Конфлікт триває вже майже чотири роки, і в мене складається враження, що ми – поляки – часто не відчуваємо себе партнерами в цих стосунках", – сказав він.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск після цього опублікував допис у X із порадою президенту не втручатися, якщо той не хоче допомогти. Він зазначив, що зараз на кону стоять безпека Польщі і незалежність України. 

Туск написав, що “міжнародна гра, яка розгортається сьогодні, має високі ставки”. 

Кароль Навроцький не бере участі в перемовинах "коаліції охочих", спрямованих на досягнення миру в Україні. Участь у різних форматах брали Дональд Туск і міністр закордонних справ Радослав Сікорський.

На цю п’ятницю запланована перша зустріч Зеленського і Навроцького. Український президент казав, що готовий зустрітися з ним, якщо Польща озвучить конкретику стосовно дати. 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies