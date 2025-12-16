Дональд Трамп подав позов проти BBC на 10 мільярдів доларів

Президент США стверджує, що документальний фільм британського суспільного мовника 2024 року був "зневажливим, провокаційним та зловмисним".

Президент США Дональд Трамп подав позов проти BBC на суму $10 млрд через оманливий монтаж промови в документальному фільмі, який, за його твердженням, був "сфабрикованим" і "наклепницьким".

Як пише Financial Times, позов звинувачує британського суспільного мовника в публікації "хибного, наклепницького, оманливого, принизливого, провокаційного та зловмисного зображення президента Трампа" в документальному фільмі Panorama, який вийшов в ефір напередодні загальних виборів у США 2024 року.

Минулого місяця BBC перепросила Трампа за цей фільм.

Трамп подав позов як приватна особа до федерального суду у Флориді, звинувативши BBC за двома пунктами: наклеп і порушення закону Флориди про оманливі та недобросовісні торговельні практики. Президент вимагає щонайменше по $5 млрд відшкодування за кожним пунктом.

Позов проти BBC зосереджується на тому, що в документальному фільмі було змонтовано разом частини промови Трампа, в якій 6 січня 2021 року він сказав прихильникам "пройтися до Капітолію", а згодом – "боротися з усіх сил".

Спочатку Трамп сказав: "Ми підемо до Капітолію і підтримаємо наших хоробрих сенаторів і конгресменів та конгресвумен".

У поданні до суду президент стверджує, що BBC навмисно вилучила частину промови, де він сказав: "Я знаю, що всі тут незабаром вирушать до будівлі Капітолію, щоб мирно й патріотично дати знати про свою позицію".

Раніше Трамп заявив, що позов проти BBC є неминучим.

Цей позов підвищує ставки у протистоянні британського мовника з Трампом, яке призвело до відставок генерального директора BBC Тіма Деві та керівниці BBC News Дебори Тернесс.

Він також є черговою скаргою, поданою президентом проти медіа. Трамп націлювався на американські компанії, зокрема CBS, через монтаж інтерв’ю з Камалою Гарріс – його суперницею на виборах 2024 року.

Трамп також подав позов проти ABC за імовірний наклеп через висловлювання в ефірі одного з її зіркових ведучих – Джорджа Стефанопулоса.

Власник CBS, компанія Paramount, і ABC погодилися виплатити відповідно $16 млн і $15 млн для врегулювання позовів президента.