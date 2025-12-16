В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
США заявили, що завдали ударів по трьох човнах у Тихому океані. Загинули 8 людей

Троє людей загинули на першому судні, двоє – на другому і троє – на третьому.

Військові США заявили, що атакували три човни, які начебто перевозили контрабандні наркотики, у східній частині Тихого океану, внаслідок чого загалом загинули вісім людей.

Як пише Associated Press, у заяві, оприлюдненій у соцмережах, військові повідомили, що удари були спрямовані проти "визначених терористичних організацій". Троє людей загинули на першому судні, двоє – на другому і троє – на третьому. Доказів їхньої ймовірної причетності до наркоторгівлі не надали, однак військові опублікували відео, на якому видно човен, що рухається, а потім вибухає.

Президент Дональд Трамп виправдав ці атаки як необхідні дії для припинення потоку наркотиків до Сполучених Штатів і заявив, що США перебувають у стані "збройного конфлікту" з наркокартелями.

Водночас адміністрація Трампа стикається з дедалі жорсткішою критикою з боку законодавців щодо кампанії ударів по човнах, унаслідок якої з початку вересня загинуло щонайменше 95 людей у 25 відомих ударах. Серед них – повторний удар, що вбив двох уцілілих, які трималися за уламки човна після першого влучання.

Очікується, що міністр оборони Піт Гегсет, державний секретар Марко Рубіо та інші високопосадовці з національної безпеки проведуть закриті брифінги для законодавців у Палаті представників і Сенаті.

Ця кампанія посилила тиск на президента Венесуели Ніколаса Мадуро, якому у США висунули обвинувачення в наркотероризмі. Минулого тижня відбулося різке загострення: американські сили захопили нафтовий танкер, який адміністрація Трампа звинуватила в контрабанді нелегальної нафти. Мадуро наполягає, що справжня мета військових операцій США – усунути його від влади.

Військові США наростили свою найбільшу за десятиліття присутність у регіоні та розпочали серію смертельних ударів по ймовірних човнах із контрабандою наркотиків у Карибському морі та східній частині Тихого океану. Трамп заявляє, що невдовзі можливі й удари на суходолі, але не наводить подробиць щодо місць їх проведення.
