НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Степана Гігу поховають у Львові на Личаківському кладовищі
Степана Гігу поховають у Львові на Личаківському кладовищі
"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Відео"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Ексклюзив Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
ГоловнаСвіт

Велика Британія та Південна Корея уклали оновлену торговельну угоду

Переговори щодо неї були розпочаті два роки тому.

Велика Британія та Південна Корея уклали оновлену торговельну угоду
Велика Британія, ілюстративне фото
Фото: armyinform.com.ua

Велика Британія завершила оновлену угоду про вільну торгівлю з Південною Кореєю. Переговори щодо неї були розпочаті два роки тому, для модернізації перехідної торговельної угоди з моменту виходу Великої Британії з Євросоюзу.

Про це повідомляє Reuters.

Нова угода просунула торговельні відносини в секторах послуг та цифрової торгівлі. 

Також угода закріпила безмитний доступ до 98% тарифних ліній, які включають експорт на суму близько 2 млрд фунтів стерлінгів, що були частиною перехідної угоди, але мали закінчитися.

Також Велика Британія заявила, що угода з Південною Кореєю надасть сектору послуг поштовх на 400 млн фунтів стерлінгів. Вона посилить доступ до фінансових послуг, а також містить положення про цифрову торгівлю, такі як легітимізація використання електронних контрактів.

Також від угоди виграють автомобільна, напойна та фармацевтична промисловість. 

Тепер Лондон планує завершити переговори про вільну торгівлю з країнами Перської затоки. Це має статись, як тільки він налагодить торговельні зв'язки після виходу з ЄС у 2020 році.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies