Велика Британія та Південна Корея уклали оновлену торговельну угоду

Велика Британія завершила оновлену угоду про вільну торгівлю з Південною Кореєю. Переговори щодо неї були розпочаті два роки тому, для модернізації перехідної торговельної угоди з моменту виходу Великої Британії з Євросоюзу.

Про це повідомляє Reuters.

Нова угода просунула торговельні відносини в секторах послуг та цифрової торгівлі.

Також угода закріпила безмитний доступ до 98% тарифних ліній, які включають експорт на суму близько 2 млрд фунтів стерлінгів, що були частиною перехідної угоди, але мали закінчитися.

Також Велика Британія заявила, що угода з Південною Кореєю надасть сектору послуг поштовх на 400 млн фунтів стерлінгів. Вона посилить доступ до фінансових послуг, а також містить положення про цифрову торгівлю, такі як легітимізація використання електронних контрактів.

Також від угоди виграють автомобільна, напойна та фармацевтична промисловість.

Тепер Лондон планує завершити переговори про вільну торгівлю з країнами Перської затоки. Це має статись, як тільки він налагодить торговельні зв'язки після виходу з ЄС у 2020 році.