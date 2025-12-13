Guardian: Велика Британія визначиться з послом у США до кінця року

Лідером вважається бізнес-радник прем'єр-міністра Варун Чандра, який допоміг укласти низку угод з адміністрацією Трампа.

Британський прем’єр-міністр Кір Стармер готовий обрати нового посла у Вашингтоні зі списку з трьох кандидатів, пише The Guardian.

Цього тижня прем'єр провів співбесіди з трьома фіналістами на цю посаду, а Даунінг-стріт готується призначити кандидата до кінця року.

У тріо кандидатів, яких розглядав Стармер, були Варун Чандра, його бізнес-радник – він допоміг укласти низку угод з адміністрацією Трампа; Крістіан Тернер – дипломат, який має стати послом в ООН, та Найджел Кейсі, посол Великої Британії в Росії.

Той хто отримає посаду, обійме її на критичному етапі відносин між США та Великою Британією. Йдеться про зростання напруженості щодо України та агресивну стратегію національної безпеки Білого дому.

Чандра, колишній керівний партнер корпоративної розвідувальної фірми Hakluyt, відіграв центральну роль у переговорах щодо двосторонніх угод зі США щодо торгівлі, технологій та фармацевтики та вважається лідером.

Однак Міністерство закордонних справ Великої Британії наполягає на виборі кар'єрного дипломата, а джерела у відомстві стверджують, що це несе менший політичний ризик.