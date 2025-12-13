Росіяни атакували Україну ракетами
ГоловнаСвіт

Президент Фінляндії скасував поїздку до США, щоб поїхати у Берлін і обговорити мир в Україні

Стубб мав поїхати у Техас. 

Президент Фінляндії скасував поїздку до США, щоб поїхати у Берлін і обговорити мир в Україні
Александр Стубб
Фото: EPA/UPG

Президент Фінляндії Александр Стубб візьме участь у переговорах щодо миру в Україні в Берліні в понеділок, 15 грудня.

Як пише мовник YLE, про це повідомила Адміністрація президента Республіки.

Кілька глав європейських держав та високопоставлені представники ЄС і НАТО братимуть участь у переговорах щодо миру в Україні в Берліні. Повідомляється, що президент України Володимир Зеленський також прибуде туди. 

Спочатку Стубб мав поїхати до Техасу у США наступного тижня, але було прийнято рішення скасувати поїздку через критичну ситуацію в Україні.

Президент Фінляндії зараз перебуває з державним візитом у Нідерландах. 

  • У  понеділок запланована спочатку особиста зустріч німецького канцлера Фрідріха Мерца і Володимира Зеленського. 
  • А ввечері до переговорів приєднаються європейські глави держав та урядів, а також лідери ЄС та НАТО.
﻿
