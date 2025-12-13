Президент Фінляндії скасував поїздку до США, щоб поїхати у Берлін і обговорити мир в Україні

Президент Фінляндії Александр Стубб візьме участь у переговорах щодо миру в Україні в Берліні в понеділок, 15 грудня.
Як пише мовник YLE, про це повідомила Адміністрація президента Республіки.
Кілька глав європейських держав та високопоставлені представники ЄС і НАТО братимуть участь у переговорах щодо миру в Україні в Берліні. Повідомляється, що президент України Володимир Зеленський також прибуде туди.
Спочатку Стубб мав поїхати до Техасу у США наступного тижня, але було прийнято рішення скасувати поїздку через критичну ситуацію в Україні.
Президент Фінляндії зараз перебуває з державним візитом у Нідерландах.
- У понеділок запланована спочатку особиста зустріч німецького канцлера Фрідріха Мерца і Володимира Зеленського.
- А ввечері до переговорів приєднаються європейські глави держав та урядів, а також лідери ЄС та НАТО.