ЗМІ: США скасовують санкції проти білоруських калійних добрив

Імовірно, розглядатимуть і інші послаблення санкцій, аж до скасування. 

Лукашенко на саміті ШОС у Самарканді, вересень 2022 року.
Фото: Kremlin Pool

США знімуть санкції з білоруських калійних добрив, які були ключовим джерелом валютних надходжень для союзної з Росією країни до того, як західні обмеження придушили їх потік.

Як пише Bloomberg, про це повідомило білоруське державне інформаційне агентство. 

Зазначається, що про зняття санкцій повідомив спеціальний посланець Трампа Джон Коул. За словами Коула, США можуть послабити подальші обмеження, оскільки їхні відносини з Білоруссю нормалізуються, потенційно досягнувши точки, коли санкції взагалі будуть скасовані.

Ця заява сталася після спроб Трампа відновити зв'язки з білоруським самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком, союзником лідера Росії Володимира Путіна .

Білорусь перебуває під санкціями Заходу, зокрема з боку США, за політичні репресії та участь у війні Росії проти України. Лукашенко дозволив московським військам вторгнутися в Україну з білоруської території у 2022 році.

Калій є одним з ключових експортних товарів Білорусі та її єдиним багатим мінеральним ресурсом, а Білоруськалій, російський Уралкалій та північноамериканські виробники Nutrien і Mosaic є чотирма найбільшими світовими постачальниками.

Після того, як США запровадили санкції проти Білоруськалію у 2021 році, Білорусь перенаправила продажі калію через Росію, що збільшило економічну залежність Лукашенка від Кремля.

Крок Вашингтона щодо скасування санкцій може мало послабити цей зв'язок, якщо Європейський Союз не скасує власну заборону. Обмеження ЄС забороняють потік білоруського калію через Литву – колись ключовий експортний центр добрив – до балтійського порту Клайпеда.
