В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Про виступ Путіна та погрози Європі
Про виступ Путіна та погрози Європі
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
ГоловнаСвіт

КНДР повернула своїх саперів з Росії, – ЗМІ

Кількість північнокорейських солдатів, які повернулися з РФ не розкривають.

КНДР повернула своїх саперів з Росії, – ЗМІ
Кім Чен Ин
Фото: KCNA

До Північної Кореї повернувся інженерний полк, який брав участь у розмінуванні на території бойових дій у Курській області Росії. Загиблим солдатам лідер КНДР присвоїв звання героїв.

Про це повідомило державне інформагентство KCNA.

Церемонія зустрічі відбулася 12 грудня у Пхеньяні за участю лідера КНДР Кім Чен Ина. За його словами, полк був сформований 28 травня з метою "забезпечення перемоги в іноземній військовій операції", а на початку серпня він розпочав роботу в Курській області.

Як зазначив північнокорейський диктатор, військові провели в Росії 120 днів і менш ніж за три місяці здійснили масштабні роботи з розмінування територій.

Кім Чен Ин повідомив, що під час місії загинули дев’ятеро військових, яким посмертно присвоєно звання Героя КНДР, а сам підрозділ нагороджено орденом Свободи і Незалежності І ступеня.

Чисельність північнокорейських військових, які повернулися з Росії, офіційно не розкривається. Водночас, за даними попередніх повідомлень ЗМІ, Пхеньян планував направити до Курської області близько 1 тисячі військових саперів.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies