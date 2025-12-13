Кількість північнокорейських солдатів, які повернулися з РФ не розкривають.

До Північної Кореї повернувся інженерний полк, який брав участь у розмінуванні на території бойових дій у Курській області Росії. Загиблим солдатам лідер КНДР присвоїв звання героїв.

Про це повідомило державне інформагентство KCNA.

Церемонія зустрічі відбулася 12 грудня у Пхеньяні за участю лідера КНДР Кім Чен Ина. За його словами, полк був сформований 28 травня з метою "забезпечення перемоги в іноземній військовій операції", а на початку серпня він розпочав роботу в Курській області.

Як зазначив північнокорейський диктатор, військові провели в Росії 120 днів і менш ніж за три місяці здійснили масштабні роботи з розмінування територій.

Кім Чен Ин повідомив, що під час місії загинули дев’ятеро військових, яким посмертно присвоєно звання Героя КНДР, а сам підрозділ нагороджено орденом Свободи і Незалежності І ступеня.

Чисельність північнокорейських військових, які повернулися з Росії, офіційно не розкривається. Водночас, за даними попередніх повідомлень ЗМІ, Пхеньян планував направити до Курської області близько 1 тисячі військових саперів.