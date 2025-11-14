ГУР: до кінця року РФ планує залучити близько 12 тисяч "збирачів шахедів" з КНДР

За таку "роботу" північнокорейцям платитимуть приблизно 2,5 долари США за годину.

До кінця 2025 року Росія планує залучити близько 12 тисяч північнокорейських працівників до роботи на підприємствах окремої економічної зони "Алабуга" в Татарстані, де збирають ударні безпілотники.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО України.

"Саме в “алабузі” виготовляють далекобійні дрони типу Shaded/ґєрань, якими російська армія завдає терористичних ударів по цивільній інфраструктурі України", – розповіли там.

У розвідці кажуть, що для обговорення деталей "продажу" робочих рук наприкінці жовтня в міністерстві закордонних справ РФ відбулась зустріч місцевих урядовців з представниками північнокорейської компанії Jihyang Technology Trade Company, відповідальної за пошук і підбір корейських працівників.

Імпортній робочій силі росіяни обіцяють платити приблизно 2,5 долари США за годину роботи, а зміна для працівників триватиме щонайменше 12 годин.

"Такі заходи свідчать про поглиблення стратегічної співпраці між двома диктатурами для продовження агресивної війни проти України", – зазначили у ГУР.