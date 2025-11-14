ГУР: до кінця року РФ планує залучити близько 12 тисяч "збирачів шахедів" з КНДР

До кінця 2025 року Росія планує залучити близько 12 тисяч північнокорейських працівників до роботи на підприємствах окремої економічної зони "Алабуга" в Татарстані, де збирають ударні безпілотники.
Про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО України.
"Саме в “алабузі” виготовляють далекобійні дрони типу Shaded/ґєрань, якими російська армія завдає терористичних ударів по цивільній інфраструктурі України", – розповіли там.
У розвідці кажуть, що для обговорення деталей "продажу" робочих рук наприкінці жовтня в міністерстві закордонних справ РФ відбулась зустріч місцевих урядовців з представниками північнокорейської компанії Jihyang Technology Trade Company, відповідальної за пошук і підбір корейських працівників.
Імпортній робочій силі росіяни обіцяють платити приблизно 2,5 долари США за годину роботи, а зміна для працівників триватиме щонайменше 12 годин.
"Такі заходи свідчать про поглиблення стратегічної співпраці між двома диктатурами для продовження агресивної війни проти України", – зазначили у ГУР.
- Ще минулого року розслідування видання АР показало, що, щоб заповнити термінову нестачу робочої сили у Росії під час війни, Кремль набирає жінок віком 18-22 років з Уганди, Руанди, Кенії, Південного Судану, Сьєрра-Леоне та Нігерії, а також із південноазіатської Шрі-Ланки та Латинської Америки для роботи на заводі із виробництва безпілотників "Алабуга".
- Особлива економічна зона "Алабуга" була створена в 2006 році для залучення бізнесу та інвестицій в Татарстан. Завод швидко розширився після вторгнення, і частина виробництва перейшла на військові рейки, додаючи або реконструюючи нові будівлі.
- Незважаючи на те, що деякі приватні компанії все ще працювали там, завод згадується у контрактах між Росією та Іраном.
- Безпілотники Shahed-136 спочатку відправлялися в Росію в розібраному вигляді, але виробництво перемістили в Алабугу і, можливо, на інший завод.
- Минулого року росіяни планували збільшити виробництво безпілотників там.
- Влітку цього року безпілотники атакували зону заводу із виробництва "шахедів".