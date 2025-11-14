База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
ГоловнаСвіт

Bloomberg: ціни на нафту у світі зросли після удару України по порту Новоросійськ

Також вплив на цінову стелю мало й захоплення Іраном танкера біля Ормузької протоки.

Bloomberg: ціни на нафту у світі зросли після удару України по порту Новоросійськ
Фото: EPA/UPG

Ціни на нафту у світі стрімко зросли після того, як Україна напала на ключовий російський нафтовий порт, а Іран захопив танкер поблизу Ормузької протоки.

Про це пише Bloomberg.

Ціни на нафту помітно зросли після того, як українські сили атакували важливий російський нафтовий порт "Новоросійськ", а Іран захопив комерційний танкер поблизу Ормузької протоки, що посилило геополітичну напругу на енергетичних ринках. 

Світовий бенчмарк Brent показав найбільше зростання за останні три тижні — до 3% протягом дня, тоді як ціна West Texas Intermediate також збільшилася.

Атака українських безпілотників по порту "Новоросійськ" спричинила пошкодження нафтобази та суден, через які у вересні та жовтні відвантажували близько 700 тис. барелів російської нафти щодня, а сусідній термінал обробляє понад 1,5 млн барелів казахстанських поставок.

Того ж дня США повідомили, що іранські військові затримали танкер після проходження ним Ормузької протоки, через яку транспортується приблизно п’ята частина світової нафти, що викликало нову хвилю занепокоєння щодо безпеки морських перевезень.

Напруження посилюється на тлі очікуваного набуття чинності санкцій США проти найбільших російських нафтових компаній — "Роснефть" та "Лукойл", які вже вплинули на нафтовий ринок.

Аналітики зазначають, що поєднання українських ударів, санкційного тиску та глобальної невизначеності стримує корекцію цін, адже ринкова вартість нафти цього року впала на 14% через очікування надлишку пропозиції.

Опціонні ринки відреагували підвищенням активності, і низка контрактів робила ставку на повернення Brent вище $70 за барель.

  • Магістральний оператор російського нафтопроводу "Транснєфть" також був змушений призупинити постачання до Новоросійська. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies