Bloomberg: ціни на нафту у світі зросли після удару України по порту Новоросійськ

Ціни на нафту у світі стрімко зросли після того, як Україна напала на ключовий російський нафтовий порт, а Іран захопив танкер поблизу Ормузької протоки.

Ціни на нафту помітно зросли після того, як українські сили атакували важливий російський нафтовий порт "Новоросійськ", а Іран захопив комерційний танкер поблизу Ормузької протоки, що посилило геополітичну напругу на енергетичних ринках.

Світовий бенчмарк Brent показав найбільше зростання за останні три тижні — до 3% протягом дня, тоді як ціна West Texas Intermediate також збільшилася.

Атака українських безпілотників по порту "Новоросійськ" спричинила пошкодження нафтобази та суден, через які у вересні та жовтні відвантажували близько 700 тис. барелів російської нафти щодня, а сусідній термінал обробляє понад 1,5 млн барелів казахстанських поставок.

Того ж дня США повідомили, що іранські військові затримали танкер після проходження ним Ормузької протоки, через яку транспортується приблизно п’ята частина світової нафти, що викликало нову хвилю занепокоєння щодо безпеки морських перевезень.

Напруження посилюється на тлі очікуваного набуття чинності санкцій США проти найбільших російських нафтових компаній — "Роснефть" та "Лукойл", які вже вплинули на нафтовий ринок.

Аналітики зазначають, що поєднання українських ударів, санкційного тиску та глобальної невизначеності стримує корекцію цін, адже ринкова вартість нафти цього року впала на 14% через очікування надлишку пропозиції.

Опціонні ринки відреагували підвищенням активності, і низка контрактів робила ставку на повернення Brent вище $70 за барель.

Російський чорноморський порт Новоросійськ у п’ятницю,14 листопада, призупинив експорт нафти після атаки українського безпілотника