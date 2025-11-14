Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Генштаб підтвердив ураження Силами оборони пункту базування кораблів РФ "Новоросійськ" ракетами "Нептун"

Також в районі Енгельса уражено місце зберігання російських паливно-мастильних матеріалів, а в Саратовській області — НПЗ.

Генштаб підтвердив ураження Силами оборони пункту базування кораблів РФ "Новоросійськ" ракетами "Нептун"
Фото: Генштаб

Сили оборони завдали успішних ударів по важливих об'єктах РФ, зокрема уражено пункт базування російських кораблів, НПЗ у Саратовській області РФ, а також місце зберігання ПММ в районі Енгельса.

Інформацію про ураження підтвердив Генштаб ЗСУ.

"В рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 14 листопада підрозділи Сил оборони України уразили пункт базування кораблів "Новороссийск" у Краснодарському краї рф", — ідеться у повідомленні.

У Генштабі наголосили, що для ураження застосовувалось українське озброєння, зокрема ракети "Нептун" та ударні БпЛА різних типів.

Зафіксовано ураження цінної інфраструктури порту і нафтового терміналу “Шесхаріс” та пускової установки зі складу ЗРК С400 і сховища ракет, з подальшою детонацією та пожежею. 

Ступінь збитків уточнюється. 

"Термінал "Шесхаріс" — один з найбільших нафтоналивних комплексів з перевалки нафти і нафтопродуктів на півдні рф. Задіяний у забезпеченні угруповань збройних сил держави-агресора, які ведуть бойові дії в Україні", — ідеться у повідомленні.

Також уражено нафтопереробний завод "Саратовський" у Саратовській області РФ. Підтверджено ураження цілі. Зафіксовано вибухи з подальшим горінням на території об’єкту. 

У Силах безпілотних систем наголошують, що DeepStrike по НПЗ відбувався на відстані близько 600 км від державного кордону України.

Саратовський НПЗ відіграє важливу роль у забезпеченні російських окупаційних військ паливно-мастильними матеріалами. Завод випускає понад 20 видів продукції. Станом на 2023 рік обсяг переробки становив 4,8 млн тонн. 

Внаслідок DeepStrike на території підприємства виникла пожежа. Детальні наслідки ураження уточнюються. 

Окрім того було ураження по інфраструктурі підприємства зберігання пально-мастильних матеріалів “Комбінат Крістал”  у районі Енгельса Саратовської області РФ. Зафіксовано вибухи в районі цілі з подальшим горінням на території об’єкту

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний та наступальний потенціали російських окупантів і змусити рф припинити збройну агресію проти України", — наголошують у Генштабі.
