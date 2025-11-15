Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
ГоловнаСвіт

Удар у відповідь: Трамп наказав перевірити зв'язок Епштейна з демократами

У матеріалах фігурує колишній президент США Білл Клінтон.

Удар у відповідь: Трамп наказав перевірити зв'язок Епштейна з демократами
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Після публікації представниками Демократичної партії США частини так званих "файлів Епштейна" президент США Дональд Трамп звернувся до департаменту юстиції з вимогою розпочати розслідування зв'язків фінансиста-педофіла з високопоставленими демократами.

Як пише BBC, у відповідь на звинувачення у причетності до злочинів сексуального характеру, вчинених Епштейном, Трамп хоче, щоб генеральна прокурорка Пем Бонді та ФБР перевірили причетність до справи низки політичних опонентів, серед яких колишній президент США Білл Клінтон.

Хоча Клінтон згадується у матеріалах Епштейна, сам він неодноразово наголошував, що не знав про кримінальні витівки фінансиста. 

Трамп стверджує, що Епштейн був демократом, тож "це клопіт демократів, не варто марнувати час, бо треба керувати країною".
﻿
