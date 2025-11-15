"Потрібно займатися агресивною дипломатією": Венс пояснив чому Трамп продовжує діалог з російським диктатором Путіним

За словами Джей Ді Венса, президент США ґрунтується на прагненні до миру через активну дипломатію.

Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що переговори між президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом та керівником Росії Владіміром Путіним є ключовим елементом для досягнення миру.

В інтерв'ю Fox News він підкреслив, що дипломатія вимагає сили та готовності вести прямий діалог, навіть із тими, чиї дії ти не підтримуєш, пише Liga.net.

"Я чув, як багато людей критикують президента США за розмови з Путіним. Не обов’язково погоджуватися з рішенням Путіна здійснити вторгнення в Україну, але якщо хочеш досягти миру, потрібно бути сильним. Потрібно також говорити з людьми й займатися активною, агресивною дипломатією", – сказав Венс.

За словами Венса, доктрина Трампа ґрунтується на побудові найсильнішої армії у світі та прагненні до миру через активну дипломатію. Він також розкритикував спроби "журналістів диктувати, з ким президенту можна розмовляти".

Венс додав, що у сфері зовнішньої політики за останні покоління США не мали президента, який би "навіть наблизився" до рівня Трампа.