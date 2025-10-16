Що не так з мобілізацією
Світ

Трамп розповів подробиці своєї «дуже продуктивної» розмови з Путіним: зустрінуться в Угорщині

Говорили також про торгівлю між США і РФ після закінчення війни.

Трамп розповів подробиці своєї «дуже продуктивної» розмови з Путіним: зустрінуться в Угорщині
Дональд Трамп і Володимир Путін
Фото: cbsnews.com

Президент США Дональд Трамп розповів подробиці своєї розмови з російським диктатором Володимиром Путіним.

За словами Трампа, розмова була «дуже продуктивною». Путін привітав його «з великим досягненням миру на Близькому Сході» і нібито подякував першій леді Меланії Трамп за її «участь у справах, пов’язаних із дітьми». 

«Він висловив велику вдячність і сказав, що ця робота триватиме. Ми також детально обговорили торгівлю між Росією та Сполученими Штатами після завершення війни з Україною. Наприкінці розмови ми домовилися, що наступного тижня відбудеться зустріч наших високопоставлених радників. Початкові переговори з боку США очолить державний секретар Марко Рубіо разом з іншими представниками, яких буде призначено пізніше. Місце зустрічі ще визначається», - розповів лідер США.

Трамп і Путін планують зустрітися у Будапешті (Угорщина), щоб «спробувати покласти край цій «безславній» війні між Росією та Україною». 

«Завтра я зустрінуся з президентом Зеленським в Овальному кабінеті, де ми обговоримо мою розмову з президентом Путіним та інші питання. Я вважаю, що сьогоднішня телефонна розмова принесла великий поступ», - вважає Трамп.

