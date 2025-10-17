FT: ЄС запропонував купувати американську зброю для України за рахунок заморожених активів РФ

Євросоюз запропонував використати частину майбутнього кредиту на суму €140 млрд, забезпеченого замороженими російськими активами, щоб придбати зброю у США для України, пише Financial Times.

Така пропозиція спрямована на те, щоб зберегти підтримку Вашингтона для Києва на тлі ознак потепління у відносинах між США і Росією.

Ініціатива була представлена послам ЄС у п’ятницю, 17 жовтня.

Після телефонної розмови з Путіним напередодні Дональд Трамп заявив, що може відновити торгівлю з Росією, якщо війна завершиться, і натякнув, що більше не планує продавати Україні далекобійні ракети Tomahawk.

Єврокомісія планує використати заморожені активи Центробанку Росії, які зберігаються у бельгійському депозитарії Euroclear, для фінансування “репараційного кредиту” для України.

За даними FT, більшу частину цих коштів пропонують спрямувати на закупівлю озброєнь, а також на підтримку українського та європейського оборонного секторів.

Хоча Франція наполягла на пріоритеті європейських виробників, у документі Єврокомісії йдеться, що “співпраця можлива і з міжнародними партнерами, які зобов’язуються надати Україні суттєву додаткову допомогу”.

Єврокомісія також закликала країни G7 та інших партнерів “посилити підтримку України разом із ЄС”, зокрема, розглянути можливість створення подібних репараційних кредитів за рахунок активів, заморожених у їхніх юрисдикціях.