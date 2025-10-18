Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ГоловнаСвіт

США запровадили мита на іноземні вантажівки та автобуси

Для вантажівок розмір мит становить 25%, для автобусів – 10%. 

США запровадили мита на іноземні вантажівки та автобуси
трапм Президент США Дональд Трамп оголошує про підписує указ про мита на імпорт у Вашингтоні, 2 квітня 2025 року.
Фото: EPA/UPG

Адміністрація президента США Дональда Трампа офіційно запровадила 25% мита на імпорт вантажівок середньої та великої вантажопідйомності та запчастин до них, а також 10% мито на автобуси, водночас продовживши ключову тарифну пільгу для американських автовиробників.

Про це пише Bloomberg.

Трамп у п’ятницю підписав прокламацію, якою запроваджується мито на вантажівки та автобуси з 1 листопада, повідомили високопосадовці адміністрації. Раніше Трамп вже оголошував про плани ввести тарифи на вантажівки.

Документ також продовжує до 2030 року тарифну знижку, яку Трамп вже надав автовиробникам, що виробляють та продають готові автомобілі у США, і запускає процес застосування такої ж компенсації для мит на вантажівки. Імпорт вантажівок, які відповідають умовам звільнення в рамках торговельної угоди США–Канада–Мексика (USMCA), буде звільнений від цих зборів, але це не стосуватиметься автобусів.

Адміністрація також надає додаткові стимули для компаній, які виробляють двигуни для легкових автомобілів, а також вантажівок середньої та великої вантажопідйомності у СШАЇх впроваджують за зразком нинішньої програми компенсацій для готових автомобілів, але вони не набудуть чинності негайно.

Деякі виробники вантажівок активно лобіювали зниження мит, а інші учасники ринку застерігали, що це може призвести до зростання вартості транспортних засобів, що також може вплинути на будівельну та транспортну галузі.

У межах заходів зі зниження автомит автовиробники можуть отримати компенсацію у розмірі 3,75% вартості своїх автомобілів, вироблених у США. Це має допомогти зменшити вартість 25% мит на імпортні запчастини та дати час для перенесення ланцюгів постачання у країну.

Хоча Трамп спочатку планував поступову відмову від цієї компенсації протягом двох років, тепер він продовжує програму на п’ять років. Програма для двигунів також розрахована на цей же період.

Мита на автозапчастини та вантажівки є частиною розширеного переліку тарифів, які Трамп застосовує до різних товарів широкого вжитку — від сталі та міді до деревини й меблів із м’якою оббивкою.

  • Тим часом із 1 листопада Трамп погрожує запровадити тариф у 100% на китайські товари понад вже наявні митні ставки, а також проводити експортний контроль усього ключового програмного забезпечення.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies