США запровадили мита на іноземні вантажівки та автобуси

трапм Президент США Дональд Трамп оголошує про підписує указ про мита на імпорт у Вашингтоні, 2 квітня 2025 року.

Адміністрація президента США Дональда Трампа офіційно запровадила 25% мита на імпорт вантажівок середньої та великої вантажопідйомності та запчастин до них, а також 10% мито на автобуси, водночас продовживши ключову тарифну пільгу для американських автовиробників.

Про це пише Bloomberg.

Трамп у п’ятницю підписав прокламацію, якою запроваджується мито на вантажівки та автобуси з 1 листопада, повідомили високопосадовці адміністрації. Раніше Трамп вже оголошував про плани ввести тарифи на вантажівки.

Документ також продовжує до 2030 року тарифну знижку, яку Трамп вже надав автовиробникам, що виробляють та продають готові автомобілі у США, і запускає процес застосування такої ж компенсації для мит на вантажівки. Імпорт вантажівок, які відповідають умовам звільнення в рамках торговельної угоди США–Канада–Мексика (USMCA), буде звільнений від цих зборів, але це не стосуватиметься автобусів.

Адміністрація також надає додаткові стимули для компаній, які виробляють двигуни для легкових автомобілів, а також вантажівок середньої та великої вантажопідйомності у СШАЇх впроваджують за зразком нинішньої програми компенсацій для готових автомобілів, але вони не набудуть чинності негайно.

Деякі виробники вантажівок активно лобіювали зниження мит, а інші учасники ринку застерігали, що це може призвести до зростання вартості транспортних засобів, що також може вплинути на будівельну та транспортну галузі.

У межах заходів зі зниження автомит автовиробники можуть отримати компенсацію у розмірі 3,75% вартості своїх автомобілів, вироблених у США. Це має допомогти зменшити вартість 25% мит на імпортні запчастини та дати час для перенесення ланцюгів постачання у країну.

Хоча Трамп спочатку планував поступову відмову від цієї компенсації протягом двох років, тепер він продовжує програму на п’ять років. Програма для двигунів також розрахована на цей же період.

Мита на автозапчастини та вантажівки є частиною розширеного переліку тарифів, які Трамп застосовує до різних товарів широкого вжитку — від сталі та міді до деревини й меблів із м’якою оббивкою.