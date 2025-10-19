​Іспанське місто тимчасово заборонило адопцію чорних котів на Гелловін

У місті Терраса на північному сході Каталонії тимчасово заборонили адопцію чорних котів з притулків. Заборона діятиме з 6 жовтня по 10 листопада, щоб захистити тварин від можливого жорстокого поводження або використання у "ритуалах" під час Гелловіну.

Про це пише британський суспільний мовник BBC.

"Ми намагаємось запобігти імпульсивною чи модною адопцією, а у таких випадках – захистити тварин від макаребних практик", – пояснив заступник мера Ноель Дук.

У Террасі налічується понад 9,800 котів, у притулку перебуває близько 100 тварин, 12 із яких – чорні. Хоча у місті випадків жорстокого поводження з ними не зафіксовано, міська рада вирішила діяти проактивно за рекомендацією благодійних організацій.

Міська рада наголосила, що заборона "тимчасова та виняткова", але не виключила, що її можуть повторити у майбутньому. Винятки розглядатимуться індивідуально, а звичайна адопція відновиться після Хелловіну.