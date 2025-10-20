Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Елла Лібанова: «Вища освіта — це не про ринок праці. Це про людський розвиток»
Елла Лібанова: «Вища освіта — це не про ринок праці. Це про людський розвиток»
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
ГоловнаСвіт

Макрон назвав пограбування у Луврі “посяганням на спадщину”

Під керівництвом паризької прокуратури триває розслідування.

Макрон назвав пограбування у Луврі “посяганням на спадщину”
Емманюель Макрон
Фото: EPA/UPG

Прокуратура у Парижі робить усе можливо, аби притягти до відповідальності тих, хто вчинив пограбування у музеї Лувр. Про це президент Франції Еммануель Макрон написав на соцплатформі X.

Він додав, що пограбування у Луврі, – це “напад на спадщину, яку ми цінуємо, бо вона є частиною нашої історії”.

“Ми повернемо твори, а винних буде притягнуто до відповідальності. Під керівництвом паризької прокуратури всюди робиться все можливе для досягнення цієї мети”, ‒ зазначив Макрон.

Фото: EPA/UPG

За словами президента Франції, проєкт “Новий Лувр у стилі Відродження”, який започаткували в січні, передбачає посилення безпеки. “Він стане гарантією збереження та захисту того, що становить нашу пам'ять і нашу культуру”, ‒ сказав Макрон.

Зазначимо, масштабний проєкт передбачає ребрендинг та реконструкцію музею, його бюджет становить 700-800 млн євро.

  • Пограбування сталося вчора близько 09:30, коли у музеї перебували тисячі туристів. Як повідомили у французькому МВС, операція тривала всього сім хвилин. Банда прибула на скутерах, обличчя нападників були закриті. 
  • Після пограбування Лувру коштовна корона імператриці Євгенії, інкрустована діамантами і смарагдами, опинилася під стіною музею – злодії випадково її впустили, коштовність була пошкоджена.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies