Макрон назвав пограбування у Луврі “посяганням на спадщину”

Прокуратура у Парижі робить усе можливо, аби притягти до відповідальності тих, хто вчинив пограбування у музеї Лувр. Про це президент Франції Еммануель Макрон написав на соцплатформі X.
Він додав, що пограбування у Луврі, – це “напад на спадщину, яку ми цінуємо, бо вона є частиною нашої історії”.
“Ми повернемо твори, а винних буде притягнуто до відповідальності. Під керівництвом паризької прокуратури всюди робиться все можливе для досягнення цієї мети”, ‒ зазначив Макрон.
За словами президента Франції, проєкт “Новий Лувр у стилі Відродження”, який започаткували в січні, передбачає посилення безпеки. “Він стане гарантією збереження та захисту того, що становить нашу пам'ять і нашу культуру”, ‒ сказав Макрон.
Зазначимо, масштабний проєкт передбачає ребрендинг та реконструкцію музею, його бюджет становить 700-800 млн євро.
- Пограбування сталося вчора близько 09:30, коли у музеї перебували тисячі туристів. Як повідомили у французькому МВС, операція тривала всього сім хвилин. Банда прибула на скутерах, обличчя нападників були закриті.
- Після пограбування Лувру коштовна корона імператриці Євгенії, інкрустована діамантами і смарагдами, опинилася під стіною музею – злодії випадково її впустили, коштовність була пошкоджена.