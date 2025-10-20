Макрон назвав пограбування у Луврі “посяганням на спадщину”

Прокуратура у Парижі робить усе можливо, аби притягти до відповідальності тих, хто вчинив пограбування у музеї Лувр. Про це президент Франції Еммануель Макрон написав на соцплатформі X.

Він додав, що пограбування у Луврі, – це “напад на спадщину, яку ми цінуємо, бо вона є частиною нашої історії”.

“Ми повернемо твори, а винних буде притягнуто до відповідальності. Під керівництвом паризької прокуратури всюди робиться все можливе для досягнення цієї мети”, ‒ зазначив Макрон.

Фото: EPA/UPG

За словами президента Франції, проєкт “Новий Лувр у стилі Відродження”, який започаткували в січні, передбачає посилення безпеки. “Він стане гарантією збереження та захисту того, що становить нашу пам'ять і нашу культуру”, ‒ сказав Макрон.

Зазначимо, масштабний проєкт передбачає ребрендинг та реконструкцію музею, його бюджет становить 700-800 млн євро.