У п'ятницю в Лондоні відбудеться зустріч "Коаліції охочих" за участі Зеленського, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон анонсував зустріч "Коаліції охочих" у п’ятницю в Лондоні. Вона пройде в гібридному форматі - онлайн та офлайн - за участі президента України Володимира Зеленського.
Про це Макрон сказав на пресконференції за підсумками саміту лідерів MED9 у Порторожі (Словенія), передає "Інтерфакс-Україна".
"У п'ятницю відбудеться засідання "коаліції охочих", яка буде частково фізичною, частково віртуальною, але яка об'єднає деяких з нас у Лондоні. І президент Зеленський буде там", - сказав він.
Коментуючи потенційну зустріч президента США Дональда Трампа з Владіміром Путіним, Макрон сказав, що на його думку "дуже добре, що можуть зустрітися для обговорення їхнього двостороннього порядку денного". Але він наголосив, що обговорення України мають відбуватися з українцями.
"Якщо вони обговорюватимуть долю України, українці повинні бути присутніми за столом переговорів. Якщо вони обговорюватимуть питання, що впливають на безпеку європейців, європейці повинні бути присутніми за столом переговорів", - зауважив Макрон.
Також він запевнив у продовженні підтримки України, яка "мужньо чинить опір".
Неформальна групі MED9 складається з дев'яти середземноморських держав-членів ЄС. Членами групи є: Португалія, Іспанія, Франція, Італія, Греція, Кіпр, Мальта, Хорватія та Словенія.
Раніше повідомлялося, що Зеленський доручив дипломатам підготувати зустріч "Коаліції охочих" на найближчий час.
Що таке коаліція охочих?
- На тлі напруги в відносинах Києва і Вашингтона Європа активізувала зусилля з забезпечення справедливого миру для України. Лідерство в цьому питанні на себе взяли Лондон і Париж. Британський прем'єр-міністр першим оголосив, що його країна готова надіслати миротворців на територію України, які повинні гарантувати безпеку після того, як Україна і Росія домовляться про припинення війни. Стармер і французький президент Еммануель Макрон влаштовують зустрічі з лідерами інших країн, аби напрацювати конкретні кроки.
- Наразі "Коаліція охочих" об'єднує близько 30 країн, і хоча не всі з них готові надіслати власні війська до України, вони засвідчують підтримку цій ідеї та висловлюють бажання допомагати різними шляхами.