У п'ятницю в Лондоні відбудеться зустріч "Коаліції охочих" за участі Зеленського, - Макрон

Зустріч "Коаліції охочих" відбудеться у Лондоні в п'ятницю за участі Зеленського 

У п'ятницю в Лондоні відбудеться зустріч "Коаліції охочих" за участі Зеленського, - Макрон
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Емманюель Макрон анонсував зустріч "Коаліції охочих" у п’ятницю в Лондоні. Вона пройде в гібридному форматі - онлайн та офлайн - за участі президента України Володимира Зеленського.

Про це Макрон сказав на пресконференції за підсумками саміту лідерів MED9 у Порторожі (Словенія), передає "Інтерфакс-Україна".

"У п'ятницю відбудеться засідання "коаліції охочих", яка буде частково фізичною, частково віртуальною, але яка об'єднає деяких з нас у Лондоні. І президент Зеленський буде там", - сказав він.

Коментуючи потенційну зустріч президента США Дональда Трампа з Владіміром Путіним, Макрон сказав, що на його думку "дуже добре, що можуть зустрітися для обговорення їхнього двостороннього порядку денного". Але він наголосив, що обговорення України мають відбуватися з українцями. 

"Якщо вони обговорюватимуть долю України, українці повинні бути присутніми за столом переговорів. Якщо вони обговорюватимуть питання, що впливають на безпеку європейців, європейці повинні бути присутніми за столом переговорів", - зауважив Макрон.

Також він запевнив у продовженні підтримки України, яка "мужньо чинить опір".

Неформальна групі MED9 складається з дев'яти середземноморських держав-членів ЄС. Членами групи є: Португалія, Іспанія, Франція, Італія, Греція, Кіпр, Мальта, Хорватія та Словенія.

Раніше повідомлялося, що Зеленський доручив дипломатам підготувати зустріч "Коаліції охочих" на найближчий час.

Що таке коаліція охочих?

  • На тлі напруги в відносинах Києва і Вашингтона Європа активізувала зусилля з забезпечення справедливого миру для України. Лідерство в цьому питанні на себе взяли Лондон і Париж. Британський прем'єр-міністр першим оголосив, що його країна готова надіслати миротворців на територію України, які повинні гарантувати безпеку після того, як Україна і Росія домовляться про припинення війни. Стармер і французький президент Еммануель Макрон влаштовують зустрічі з лідерами інших країн, аби напрацювати конкретні кроки.
  • Наразі "Коаліція охочих" об'єднує близько 30 країн, і хоча не всі з них готові надіслати власні війська до України, вони засвідчують підтримку цій ідеї та висловлюють бажання допомагати різними шляхами.
﻿
