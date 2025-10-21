У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ЦПД: Росія втратила один з ключових елементів енергосистеми — підстанцію “Вешкайма”
ЦПД: Росія втратила один з ключових елементів енергосистеми — підстанцію “Вешкайма”
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
ГоловнаСвіт

Замах на Фіцо: стрілок отримав 21 рік ув'язнення

Суд вирішив не давати пенсіонеру Юраю Цинтулі довічне.

Замах на Фіцо: стрілок отримав 21 рік ув'язнення
Юрай Цинтула у суді, 21 жовтня 2025
Фото: EPA/UPG

Спеціалізований кримінальний суд Словаччини вирішив не давати довічне 72-річному пенсіонеру Юраю Цинтулі (Juraj Cintula) за минулорічний замах на прем'єр-міністра Роберта Фіцо, передає Dennik N.

У рішенні суду йдеться, що напад на прем'єр-міністра 15 травня минулого року був терористичним актом. Спеціалізований кримінальний суд засудив Юрая Цинтулу до 21 року ув'язнення. 

Цинтулу затримали відразу після скоєння злочину, а регіональне телебачення зафіксувало напад на камеру. Цинтула зізнався у скоєнні злочину.

Нападник 4 рази вистрілив у Фіцо з близької відстані з пістолета калібру 9 міліметрів. Прем’єр одужав після поранень, втім цього року кілька разів скасовував робочий графік через стан здоров’я. 

Рішення Спеціалізованого кримінального суду може бути оскаржене у Верховному суді.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies