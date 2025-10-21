Замах на Фіцо: стрілок отримав 21 рік ув'язнення

Спеціалізований кримінальний суд Словаччини вирішив не давати довічне 72-річному пенсіонеру Юраю Цинтулі (Juraj Cintula) за минулорічний замах на прем'єр-міністра Роберта Фіцо, передає Dennik N.

У рішенні суду йдеться, що напад на прем'єр-міністра 15 травня минулого року був терористичним актом. Спеціалізований кримінальний суд засудив Юрая Цинтулу до 21 року ув'язнення.

Цинтулу затримали відразу після скоєння злочину, а регіональне телебачення зафіксувало напад на камеру. Цинтула зізнався у скоєнні злочину.

Нападник 4 рази вистрілив у Фіцо з близької відстані з пістолета калібру 9 міліметрів. Прем’єр одужав після поранень, втім цього року кілька разів скасовував робочий графік через стан здоров’я.

Рішення Спеціалізованого кримінального суду може бути оскаржене у Верховному суді.