Чеські волонтери збирають гроші на купівлю української ракети "Фламінго"

На ракету треба зібрати 12,5 млн чеських крон, або майже 600 тис. доларів.

Чеська волонтерська ініціатива Darek pro Putina ("Подарунок для Путіна") оголосила про відкриття збору на українську крилату ракету "Фламінго".

“Україна розробила власну крилату ракету, і ми запитали, чи можемо ми її купити та назвати на честь Дани Драбової (політикиня та фізикиня. - ред.). І вони сказали “так”, - повідомив організатор збору.

Він додав, що Дана Драбова, яка нещодавно пішла з життя, близько двох років тому сказала, що не заперечуватиме, якщо зброю назвуть на її честь. Отже, крилата ракета називатиметься DANA 1.

На ракету треба зібрати 12,5 млн чеських крон, або майже 600 тис. доларів. Зараз зібрано понад 28 тис. крон.

Зазначається, що після оплати ракету передадуть ЗСУ, які визначаться з датою її використання та визначать для неї ціль.