«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Що не так з мобілізацією
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Чеські волонтери збирають гроші на купівлю української ракети "Фламінго"

На ракету треба зібрати 12,5 млн чеських крон, або майже 600 тис. доларів.

Чеські волонтери збирають гроші на купівлю української ракети "Фламінго"
Чеські волонтери збирають гроші на купівлю української ракети "Фламінго"
Фото: Darek pro Putina

Чеська волонтерська ініціатива Darek pro Putina ("Подарунок для Путіна") оголосила про відкриття збору на українську крилату ракету "Фламінго".

“Україна розробила власну крилату ракету, і ми запитали, чи можемо ми її купити та назвати на честь Дани Драбової (політикиня та фізикиня. - ред.). І вони сказали “так”, - повідомив організатор збору.

Він додав, що Дана Драбова, яка нещодавно пішла з життя, близько двох років тому сказала, що не заперечуватиме, якщо зброю назвуть на її честь. Отже, крилата ракета називатиметься DANA 1.

На ракету треба зібрати 12,5 млн чеських крон, або майже 600 тис. доларів. Зараз зібрано понад 28 тис. крон.

Зазначається, що після оплати ракету передадуть ЗСУ, які визначаться з датою її використання та визначать для неї ціль.
