Фіцо: Словаччина підтримає 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії

На саміті Європейської ради, який відбудеться 23 жовтня в Брюсселі, Словаччина, ймовірно, підтримає ухвалення 19-го пакета санкцій ЄС проти Росії.

Про це повідомив прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час засідання парламентського Комітету з європейських справ, пише видання Pravda.

За словами Фіцо, Словаччина погодиться підтримати нові санкції лише за умови, що до підсумкових документів саміту буде включено положення про ціни на енергоносії, підтримку автомобільної промисловості та систему торгівлі викидами.

"Якщо ми побачимо висновки, які нам вдалося включити в остаточний текст, – я ще раз пройдуся по них сьогодні ввечері – тоді, можливо, поінформую канцлера Мерца, що ми згодні з 19-м пакетом. Він не стосується нас безпосередньо, але це хороший інструмент для переговорів", — заявив Фіцо.

Перед самітом прем’єр зустрінеться з німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом, із яким обговорить вартість енергії та заборону продажу авто з двигунами внутрішнього згоряння з 2035 року.

Фіцо наголосив, що Словаччина не може бути конкурентною, якщо електроенергія в ЄС коштує у кілька разів дорожче, ніж у США чи Китаї.

