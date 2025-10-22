З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
ГоловнаСвіт

Фіцо: Словаччина підтримає 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії

Словаччина погодиться підтримати нові санкції, якщо ЄС прийме рішення щодо енергетики та автомобільної галузі.

Фіцо: Словаччина підтримає 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо
Фото: EPA/UPG

На саміті Європейської ради, який відбудеться 23 жовтня в Брюсселі, Словаччина, ймовірно, підтримає ухвалення 19-го пакета санкцій ЄС проти Росії. 

Про це повідомив прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час засідання парламентського Комітету з європейських справ, пише видання Pravda.

За словами Фіцо, Словаччина погодиться підтримати нові санкції лише за умови, що до підсумкових документів саміту буде включено положення про ціни на енергоносії, підтримку автомобільної промисловості та систему торгівлі викидами.

"Якщо ми побачимо висновки, які нам вдалося включити в остаточний текст, – я ще раз пройдуся по них сьогодні ввечері – тоді, можливо, поінформую канцлера Мерца, що ми згодні з 19-м пакетом. Він не стосується нас безпосередньо, але це хороший інструмент для переговорів", — заявив Фіцо.

Перед самітом прем’єр зустрінеться з німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом, із яким обговорить вартість енергії та заборону продажу авто з двигунами внутрішнього згоряння з 2035 року.

Фіцо наголосив, що Словаччина не може бути конкурентною, якщо електроенергія в ЄС коштує у кілька разів дорожче, ніж у США чи Китаї.

"Якщо ми побачимо ті висновки, які нам вдалося просунути, я, ймовірно, повідомлю канцлеру Мерцу, що ми погоджуємося на 19-й пакет санкцій. Це гарний інструмент для переговорів", — додав прем’єр.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies