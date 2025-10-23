Принц Гаррі та Меган Маркл підписали петицію щодо заборони розробки "супер ШІ"

Британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл, які відмовилися від виконання обов'язків членів королівської родини і нині мешкають у Каліфорнії, доєдналися до закликів заборонити розробку "суперінтелекту" на основі ШІ-технологій.

Як пише Associated Press, відкритий лист щодо потреби зупинити дослідження в цьому напрямку через загрозу для людства, окрім Гаррі та Меган, підписали також низка провідних науковців у сфері комп'ютерної техніки (наприклад, співзасновник Apple Стів Возняк), Нобелівських лауреатів, економістів, акторів, християнських євангелістів та навіть консервативних коментаторів, які є прихильниками Дональда Трампа.

У листі міститься заклик не намагатися створювати "супер ШІ", поки у науковій спільноті не буде консенсусу щодо безпечності та контрольованості цього процесу, а суспільство не надасть такому проєкту масову підтримку.