З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
ГоловнаСвіт

Принц Гаррі та Меган Маркл підписали петицію щодо заборони розробки "супер ШІ"

Вбачають загрозу для людства.

Принц Гаррі та Меган Маркл підписали петицію щодо заборони розробки "супер ШІ"
Принц Гаррі і Меган Маркл
Фото: EPA/UPG

Британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл, які відмовилися від виконання обов'язків членів королівської родини і нині мешкають у Каліфорнії, доєдналися до закликів заборонити розробку "суперінтелекту" на основі ШІ-технологій.

Як пише Associated Press, відкритий лист щодо потреби зупинити дослідження в цьому напрямку через загрозу для людства, окрім Гаррі та Меган, підписали також низка провідних науковців у сфері комп'ютерної техніки (наприклад, співзасновник Apple Стів Возняк), Нобелівських лауреатів, економістів, акторів, християнських євангелістів та навіть консервативних коментаторів, які є прихильниками Дональда Трампа.

У листі міститься заклик не намагатися створювати  "супер ШІ", поки у науковій спільноті не буде консенсусу щодо безпечності та контрольованості цього процесу, а суспільство не надасть такому проєкту масову підтримку.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies