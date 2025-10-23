У Туреччині відбудуться міжнародні навчання з протимінної діяльності Nusret-2025.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Міністерство національної оборони Туреччини.

“З 24 по 31 жовтня в затоці Сарос пройдуть навчання Nusret-2025 для підвищення оперативної сумісності сил протимінної боротьби”, - зазначили в міністерстві.

Під час маневрів заплановане відпрацювання протимінної діяльності для реагування на загрозу дрейфуючих мін у Чорному морі, а також розмінування закріплених мін після російсько-української війни.

У навчаннях братимуть участь підрозділи ВМС, Повітряних сил та Командування берегової охорони Туреччини та представники 24 інших країн. Серед них - 5 активних учасників і 19 спостерігачів.

Зокрема, у навчаннях будуть задіяні кораблі Thaon Di Revel та Crotone ВМС Італії, Sella ВМС Іспанії та Evropi ВМС Греції. Вони зайдуть у порт Чанаккале в межах місії Цільової групи НАТО з протимінної боротьби.