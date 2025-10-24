Японія підняла літаки в повітря після того, як поблизу пролетіли російські військові літаки

Зокрема, там були бомбардувальники, здатні нести ядерну зброю.

Російський стратегічний бомбардувальник Ту-95 під час репетиції параду до Дня Військово-морського флоту Росії, 25 липня 2019 рок

Японія підняла літаки в повітря для спостереження за російськими військовими літаками.

Про це повідомляє Reuters.

“Росія проводить щоденні військові операції навколо нашої країни під час вторгнення в Україну - це реальність”, - зауважив міністр оборони Японії Шіндзіро Коїдзумі.

Зазначається, що російські військові літаки, включаючи стратегічні бомбардувальники, здатні нести ядерну зброю, пролетіли вздовж межі японського повітряного простору.

Міноборони Японії зазначило, що два бомбардувальники Ту-95 супроводжувалися двома винищувачами Су-35 і спочатку летіли в напрямку японського острова Садо, а потім повернули на північ.

В свою чергу, Міністерство оборони Росії підтвердило, що її бомбардувальники Ту-95 супроводжувалися літаками з іншої країни під час того, що воно назвало звичайним патрульним польотом над нейтральними водами.