Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
ГоловнаСвіт

Фон дер Ляєн заявляє про готовність ЄС діяти проти китайської загрози щодо рідкісноземельних елементів

Пекін нещодавно оголосив про жорсткий новий контроль над експортом рідкоземельних мінералів, який може поставити під загрозу європейську промисловість.

Фон дер Ляєн заявляє про готовність ЄС діяти проти китайської загрози щодо рідкісноземельних елементів
Очільниця Єврокоміісії Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Брюссель розглядає всі варіанти реагування на загрозу з боку Китаю у питанні рідкісноземельних елементів.

Про це повідмляє Bloomberg.

“В останні тижні та місяці Китай різко посилив експортний контроль над рідкісноземельними елементами та матеріалами для акумуляторів”, – сказала посадовиця на конференції “Берлінський глобальний діалог”, додавши, що це створює “значний ризик”.

“У короткостроковій перспективі ми зосереджуємося на пошуку рішень з нашими китайськими колегами. Але ми готові використовувати всі інструменти, що є в нашому арсеналі, щоб реагувати, якщо це буде потрібно. І ми будемо працювати з нашими партнерами з G-7 над скоординованою відповіддю”, ‒ сказала фон дер Ляєн.

Кілька днів тому президент Франції Еммануель Макрон звернувся до лідерів Європейського Союзу з проханням розглянути можливість використання найпотужнішого торговельного інструменту блоку проти Китаю, якщо вони не зможуть знайти вирішення питання про заплановані Пекіном заходи контролю за експортом критично важливої сировини.

  • Європа дедалі більше стурбована обмежувальними торговельними заходами Китаю. ЄС намагається захистити свою промисловість від надлишку субсидованої китайської конкуренції. Пекін також нещодавно оголосив про жорсткий новий контроль над експортом рідкоземельних мінералів, який може поставити під загрозу європейську промисловість, прискорюючи вже існуючі обмеження для іноземних фірм.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies