Фон дер Ляєн заявляє про готовність ЄС діяти проти китайської загрози щодо рідкісноземельних елементів

Пекін нещодавно оголосив про жорсткий новий контроль над експортом рідкоземельних мінералів, який може поставити під загрозу європейську промисловість.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Брюссель розглядає всі варіанти реагування на загрозу з боку Китаю у питанні рідкісноземельних елементів.

Про це повідмляє Bloomberg.

“В останні тижні та місяці Китай різко посилив експортний контроль над рідкісноземельними елементами та матеріалами для акумуляторів”, – сказала посадовиця на конференції “Берлінський глобальний діалог”, додавши, що це створює “значний ризик”.

“У короткостроковій перспективі ми зосереджуємося на пошуку рішень з нашими китайськими колегами. Але ми готові використовувати всі інструменти, що є в нашому арсеналі, щоб реагувати, якщо це буде потрібно. І ми будемо працювати з нашими партнерами з G-7 над скоординованою відповіддю”, ‒ сказала фон дер Ляєн.

Кілька днів тому президент Франції Еммануель Макрон звернувся до лідерів Європейського Союзу з проханням розглянути можливість використання найпотужнішого торговельного інструменту блоку проти Китаю, якщо вони не зможуть знайти вирішення питання про заплановані Пекіном заходи контролю за експортом критично важливої сировини.