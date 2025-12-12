​Євросоюз погодив можливість безстроково заморозити активи РФ

За це проголосували 25 з 27 держав-членів ЄС.

Європейський Союз погодив можливість безстроково заморозити активи Росії.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

За те, щоб російські активи можна було утримувати замороженими не одноголосним рішенням, а більшістю, проголосували 25 із 27 держав-членів ЄС.

Серед тих, хто голосував “за”, була також Бельгія, у якій заморожена більшість російських активів.

Сьогодні проти такого рішення висловився голова уряду Угорщини Віктор Орбан. Раніше таку ж позицію займав його колега зі Словаччини Роберт Фіцо.

“Наступний крок – забезпечення фінансових потреб України на 2026-2027 роки”, – прокоментував це рішення очільник Євроради Антоніу Кошта.

Це рішення також привітала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

“Ми надсилаємо Росії чіткий сигнал, що доки ця жорстока війна агресії триває, витрати Росії продовжуватимуть зростати”, - написала вона.

Фон дер Ляєн також зазначила, що це рішення - сигнал для України, що ЄС хоче переконатися - Україна стане ще сильнішою на полі бою та за столом переговорів.