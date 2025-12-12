В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
ГоловнаСвіт

ЦПД: у Кремлі пропонують створити "русскій ШІ" на основі ідей Достоєвського та Дугінa і "Домострою"

Росіяни переконують, що західні моделі нібито несуть "чужі цінності", а їм потрібен ШІ з "русским естественным интеллектом".

ЦПД: у Кремлі пропонують створити "русскій ШІ" на основі ідей Достоєвського та Дугінa і "Домострою"
у РФ хочуть створити свій "ШІ"
Фото: Центр протидії дезінформації

У Росії з’явилася чергова ідеологічна ініціатива, що претендує на статус "інновації". Пропагандист Малофєєв пропонує створити "штучний інтелект" на основі творів Достоєвського і Дугіна.

Про це пише Центр протидії дезінформації. 

"Звучить як мем, але ні – православний олігарх константин малофєєв цілком серйозно пропонує побудувати "русскій ШІ" на основі "правильних текстів" і в межах "суверенного інтернету". За його логікою, західні моделі нібито несуть "чужі цінності", а тому росіянам потрібен ШІ, створений людьми з "русским естественным интеллектом", – ідеться у повідомленні. 

Фактично йдеться про спробу побудувати ідеологічно контрольовану цифрову екосистему, де будь-які знання фільтруватимуться через державну доктрину.

Ініціатива виглядає абсурдною, але водночас органічно вписується в сучасні російські реалії. У країні, де влада закликає забороняти іноземні слова, а освіта та культура служать інтересам пропаганди, поява умовного цифрового помічника "дугiна" виглядає майже закономірною.

"Росія активно користується сучасними технологіями, але іронія в тому, що це завжди якось «не туди». Вони застосовують їх винятково для самоізоляції та ще більш закостенілих форм контролю. Тому сценарій, де "русскій ШІ" замість прогнозу погоди видаватиме імперські проповіді про "загниваючий Захід", виглядає не так уже й фантастично", – додають у ЦПД.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies