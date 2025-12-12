ЦПД: у Кремлі пропонують створити "русскій ШІ" на основі ідей Достоєвського та Дугінa і "Домострою"

Росіяни переконують, що західні моделі нібито несуть "чужі цінності", а їм потрібен ШІ з "русским естественным интеллектом".

У Росії з’явилася чергова ідеологічна ініціатива, що претендує на статус "інновації". Пропагандист Малофєєв пропонує створити "штучний інтелект" на основі творів Достоєвського і Дугіна.

Про це пише Центр протидії дезінформації.

"Звучить як мем, але ні – православний олігарх константин малофєєв цілком серйозно пропонує побудувати "русскій ШІ" на основі "правильних текстів" і в межах "суверенного інтернету". За його логікою, західні моделі нібито несуть "чужі цінності", а тому росіянам потрібен ШІ, створений людьми з "русским естественным интеллектом", – ідеться у повідомленні.

Фактично йдеться про спробу побудувати ідеологічно контрольовану цифрову екосистему, де будь-які знання фільтруватимуться через державну доктрину.

Ініціатива виглядає абсурдною, але водночас органічно вписується в сучасні російські реалії. У країні, де влада закликає забороняти іноземні слова, а освіта та культура служать інтересам пропаганди, поява умовного цифрового помічника "дугiна" виглядає майже закономірною.

"Росія активно користується сучасними технологіями, але іронія в тому, що це завжди якось «не туди». Вони застосовують їх винятково для самоізоляції та ще більш закостенілих форм контролю. Тому сценарій, де "русскій ШІ" замість прогнозу погоди видаватиме імперські проповіді про "загниваючий Захід", виглядає не так уже й фантастично", – додають у ЦПД.