Республіканці Індіани заблокували карту перерозподілу округів Трампа

Консервативний американський штат Індіана у четвер переважною більшістю голосів карту виборчих округів до Конгресу, запропоновану президентом Дональдом Трампом.

Про це повідомляє France24.

Запропоновані зміни передбачали ліквідацію двох округів, які контролюють демократи. Це зруйнувало надії республіканців здобути дев’ять мандатів на проміжних виборах наступного року.

Демократам потрібно лише отримати три додаткові місця, щоб повернути собі Палату представників США у 2026 році.

Голосування в сенаті штату Індіана мало стати останнім кроком у прагненні Трампа до безпрецедентної кампанії з перерозподілу округів у середині десятиліття, спрямованої на закріплення контролю республіканців.

Порушуючи давню політичну традицію, Трамп закликав штати, керовані республіканцями, переглянути межі виборчих округів за кілька років до наступного перепису населення. Він сподівався скористатися домінуванням республіканців у законодавчих органах штатів та структурах, відповідальних за формування виборчих мап.

“Президент витратив значний політичний вплив на просування змін в Індіані, але республіканська більшість у Сенаті штату завдала йому принизливої поразки, оскільки половина сенаторів проголосували проти нової виборчої мапи, обурені тиском з боку Білого дому”, – зазначає видання.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив журналістам, що особисто телефонував законодавцям штатів, щоб заручитися підтримкою.

Трамп зі свого боку втрутився у притаманному йому стилі, розпочавши тираду в соціальних мережах з вимогами республіканців змінити свою позицію. Президент погрожував висунути конкурентів на праймеріз законодавцям, які не погоджувалися з цим планом. Він також висміяв старшого республіканця в сенаті штату Родріка Брея, який виступив проти плану, назвавши його “або поганою людиною, або дуже дурною”.

“Я впевнений, що кожен, хто проголосує проти перерозподілу округів та УСПІХУ Республіканської партії у Вашингтоні, зустрінеться з праймеріз MAGA навесні”, – заявив Трамп у соціальній платформі Truth Social.

Брей заперечив, що республіканці у Вашингтоні неправильно розуміють ситуацію, наполягаючи, що його фракція просто не має голосів для прийняття карти. Понад десяток сенаторів-республіканців перед голосуванням публічно відмежувалися від цієї ініціативи.